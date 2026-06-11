Karayazı’da ceviz büyüklüğünde yağan dolu şaşırttı

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Kısa süreli ancak yoğun şekilde yağan dolunun ardından başlayan sağanak yağmur, zamanla şiddetini artırarak fırtınaya dönüştü. Kuvvetli rüzgâr ve yağış nedeniyle vatandaşlar tedbir amaçlı kapalı alanlara sığınırken, bazı bölgelerde ulaşımda kısa süreli aksaklıklar yaşandı.

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Meteoroloji yetkilileri, bölgede hava şartlarının değişkenlik gösterebileceğini belirterek vatandaşların ani yağış ve fırtınalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

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Karayazı’da etkili olan dolu ve ardından gelen fırtına, ilçe sakinlerine zor anlar yaşatırken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.