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3 yıldır süren gelenek bu yıl da bozulmadı: Öztaş çift öğrencilere bahçesini yine açtı

11.06.2026 - 21:51Güncellenme Tarihi:

Kaynak: SAKARYA (İHA)

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde okul servis şoförlüğü yapan Salih Öztaş ve eşi, öğrencileri için 3 yıl önce başlattıkları evlerinin bahçesinde etkinlik düzenleme geleneğini bu yıl da sürdürdü. Çocuklar, kendi imkanlarıyla döner hazırlayan çiftin bahçesinde oyunlar oynayarak unutulmaz bir gün geçirdi.

13 yıldır süren gelenek bu yıl da bozulmadı: Öztaş çift öğrencilere bahçesini yine açtı

Mesleğini yalnızca öğrencileri okula götürüp getirmek olarak görmeyen 53 yaşındaki Salih Öztaş, zaman içinde çocuklarla kurduğu güçlü bağı eşinin de desteğiyle sosyal bir etkinliğe dönüştürdü.

23 yıldır süren gelenek bu yıl da bozulmadı: Öztaş çift öğrencilere bahçesini yine açtı

Öğrencileri kendi evlatları gibi gören Öztaş çifti, 3 yıl önce başlattıkları geleneği bu yıl da devam ettirdi.

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33 yıldır süren gelenek bu yıl da bozulmadı: Öztaş çift öğrencilere bahçesini yine açtı

Velilerden izin alınarak Öztaş ailesinin evinin bahçesinde ağırlanan çocuklar için çeşitli eğlenceler organize edildi.

43 yıldır süren gelenek bu yıl da bozulmadı: Öztaş çift öğrencilere bahçesini yine açtı

Geçtiğimiz yıl öğrenciler için mangal yakan çift, bu yılki etkinlikte ise kendi imkanlarıyla hazırladıkları döneri çocuklara ikram etti.

53 yıldır süren gelenek bu yıl da bozulmadı: Öztaş çift öğrencilere bahçesini yine açtı

Bahçede oyunlar oynayarak gönüllerince eğlenen ve piknik havasında bir gün geçiren öğrencilere, programın sonunda çeşitli hediyeler takdim edildi.

63 yıldır süren gelenek bu yıl da bozulmadı: Öztaş çift öğrencilere bahçesini yine açtı

Çocuklara yönelik sevgi dolu yaklaşımlarıyla dikkati çeken Öztaş çiftinin bu özverili ve dayanışma örneği davranışı, hem veliler hem de ilçe sakinleri tarafından büyük takdirle karşılandı.