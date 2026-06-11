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Kanalizasyon çalışması sırasında bir işçi toprak altında kaldı

11.06.2026 - 22:18Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KASTAMONU (İHA)

Kanalizasyon çalışması sırasında bir işçi toprak altında kaldı

Kastamonu'da kanalizasyon çalışması sırasında bir işçi toprak altında kaldı. Ekipler tarafından başlatılan kurtarma çalışması yaklaşık 3 saattir devam ediyor.

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Olay, saat 17.30 sıralarında Merkez ilçesi Örencik köyü Kavacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından yürütülen kanalizasyon çalışmasını yürüten taşeron firmada çalışan bir işçi, yaklaşık 5 metrelik toprak yığını altında kaldı.

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Bölgeye sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarma çalışması başlatıldı. Yaklaşık 3 saattir kurtarma çalışması yürüten ekipler, iş makinelerinin de yardımıyla toprak altında kalan işçiyi kurtarmaya çalışıyor.

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