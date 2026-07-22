Bursa'da maldivler manzarası: İznik Gölü turkuaza büründü, batık bazilika büyüledi!

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Tarihi yaklaşık 2 bin yıllık bazilikaya da ilgi turkuaz renkli suyun içinde daha fazla oldu. 2014 yılında dünyanın en önemli buluşu olan bazilika, vatandaşlar ve turistlerin ilgi odağı oldu. İznik ilçesinin gezilip görülmesi gereken bir ilçe olduğunu belirten vatandaşlar ise, "Yılda birkaç kez denk gelen turkuaz, bizleri büyüledi. Dünyada eşi benzeri olmayan bir yer diyebiliriz. Sadece gölü değil, insanı da güzel" dedi.Ayrıca, kartpostallık görüntülerin oluştuğı İznik Gölü havadan görüntülendi.Sahilde bulunan kafe işletmecisi Bekir Uslu, "Havaların ısınmasıyla beraber soda moleküllerinin patlaması sonucu bir hava oluşuyor. Hava sıcaklarının sarkmasıyla bu günlere denk geldi. Birkaç yıl önce ağustos ayında olmuştu, şimdi temmuz ayında oldu. Bu muhteşem güzellik ortaya çıktı" diye konuştu.