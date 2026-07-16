Akçakoca sahillerinde iğne atsan yere düşmüyor! Termometreler 37 dereceyi aşınca sıcağı gören akın akın sahile koştu

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Akçakoca sahillerinde yürüyüş yapan Sezai Yılgın ise "Bu sıcaklık bizim için normal. Allah'a şükür. Soğukken soğuk, sıcakken sıcak diyoruz. Hava sıcaklığından dolayı sahiller dolu. Akçakoca güzel bir ilçe, her şeyi ile dört dörtlük" diye konuştu.