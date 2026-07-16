Kavun seçmenin püf noktası meğer sapında gizliymiş!
Tatlı ve sulu bir kavun seçmek bazen tamamen şans işi gibi görünüyor. Oysa kavunun sap kısmı, kokusu ve ağırlığı, içini açmadan önce size önemli ipuçları verebilir. Peki iyi kavun nasıl anlaşılır?
Kavun tezgâhının önünde dakikalarca bekleyip, önce birini elinize alıyor, sonra diğerine geçiyor musunuz? Biraz kokluyor, hafifçe vuruyor, en sonunda da tamamen içgüdülerinize güvenerek bir kavun seçiyorsunuz. Eve gelince iki ihtimal var: Ya mis gibi kokan, tatlı ve sulu bir kavunla karşılaşıyorsunuz ya da bıçağı vurduğunuz anda pek de iyi bir seçim yapmadığınızı anlıyorsunuz.Oysa kavunun size söylemeye çalıştığı bazı şeyler var. Üstelik bunlardan biri, çoğumuzun pek dikkat etmediği sap kısmında gizli.
Olgunlaşan bazı kavun türleri, zamanı geldiğinde asmadan doğal biçimde ayrılıyor. Bu nedenle kavunun sapının bağlı olduğu noktada düzgün, hafifçe çukurlaşmış ve kuru bir görünüm bulunması, meyvenin yeterince olgunlaştığını gösterebilir.
Sapı hâlâ yeşil, sert ve kavuna sıkı biçimde bağlı görünen ürünler ise yeterince olgunlaşmadan toplanmış olabilir. Ancak burada küçük bir ayrıntı var: Kavun çeşitleri birbirinden farklı olduğu için sap tek başına kesin sonuç vermiyor. Yani sap önemli bir ipucu ama bütün yükü ona bırakmamak gerekiyor. Sonuçta kavunun da tek bir özelliğine bakarak karar verilmekten hoşlandığını sanmıyoruz.
Kavun seçerken yapılan en yaygın hareketlerden biri sap kısmını koklamak. Ancak uzmanlara göre olgunluk kokusunu daha net alabileceğiniz yer, sapın tam karşısında bulunan çiçek ucu. Olgun bir kavunun bu kısmından tatlı, meyvemsi ve hafif yoğun bir koku gelmesi bekleniyor. Neredeyse hiç koku alamıyorsanız kavun henüz olgunlaşmamış olabilir. Fazlasıyla ağır, mayalanmış veya rahatsız edici bir koku ise kavunun gereğinden fazla beklediğini gösterebilir. Kavun üreticilerinin de iyi kavun seçerken en çok önerdiği yöntemlerden biri kokuyu kontrol etmek.
Aynı büyüklükte iki kavun arasında kaldıysanız ikisini de elinize alın. Boyutuna göre daha ağır gelen kavun, genellikle daha yüksek su oranına ve daha dolgun bir iç yapıya sahip olabilir. Bu yöntem kavunun kesinlikle tatlı çıkacağını garanti etmiyor. Yine de koku, sap ve kabuk görünümüyle birlikte değerlendirildiğinde seçiminizi kolaylaştırabilir. Meyve seçiminde ağırlık ve koku, olgunluğu anlamak için kullanılan temel göstergeler arasında yer alıyor.
Kavunun kabuğunda büyük çatlaklar, ezilmiş bölgeler, küf veya aşırı yumuşamış noktalar bulunmamalı. Özellikle parmağınızın kolayca içine gömüldüğü yumuşak alanlar, çürümenin başlamış olabileceğini gösteriyor. Buna karşılık kavunun tamamen kusursuz görünmesi de tatlı olduğunun kanıtı değil. Çeşidine göre kabuğun hafif sarıya veya altın rengine dönmesi, olgunlaşmanın işareti olabilir. Ağ biçimindeki kabuğa sahip kavunlarda bu dokunun belirgin ve kabarık olması da olumlu bir ipucu sayılıyor.
Karpuz seçerken uyguladığımız vurma yöntemi kavunda da deneniyor. Tok ve hafif boşluklu bir ses, meyvenin olgunluğuna dair yardımcı bir işaret olabilir. Ancak dürüst olmak gerekirse, bu yöntem biraz tecrübe istiyor. Yan yana duran beş kavuna vurup beşinden de aşağı yukarı aynı sesi alıyorsanız yalnız değilsiniz. Bu nedenle sese güvenmek yerine önce sapı, kokuyu, ağırlığı ve kabuğu kontrol etmek daha mantıklı. Ses testini de son karar öncesindeki küçük bir destek olarak düşünebilirsiniz.
Kavunun sap bağlantısı kuru ve hafif çukur görünmeli. Sapın karşı tarafındaki çiçek ucundan tatlı ve hoş bir koku gelmeli. Kavun boyutuna göre ağır olmalı. Kabuğunda büyük çatlak, küf, ezik veya aşırı yumuşak bölgeler bulunmamalı.
Üstelik kavunu kestikten sonra da küçük bir önlem almak gerekiyor. Kavunun dış yüzeyinde bulunabilecek mikroorganizmaların bıçakla iç kısma taşınmaması için kabuğu kesmeden önce akan su altında iyice yıkamak ve mümkünse temiz bir fırçayla ovalamak öneriliyor.
Kısacası iyi kavun seçmek yalnızca şansa bağlı değil. Sapına bakın, karşı tarafını koklayın, elinize alıp ağırlığını kontrol edin. Yine de eve gidip tatsız bir kavunla karşılaşırsanız kendinizi çok suçlamayın; bazı kavunlar sırlarını son ana kadar saklama konusunda gerçekten başarılı.