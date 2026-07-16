Kavun seçmenin püf noktası meğer sapında gizliymiş!

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Kavun tezgâhının önünde dakikalarca bekleyip, önce birini elinize alıyor, sonra diğerine geçiyor musunuz? Biraz kokluyor, hafifçe vuruyor, en sonunda da tamamen içgüdülerinize güvenerek bir kavun seçiyorsunuz. Eve gelince iki ihtimal var: Ya mis gibi kokan, tatlı ve sulu bir kavunla karşılaşıyorsunuz ya da bıçağı vurduğunuz anda pek de iyi bir seçim yapmadığınızı anlıyorsunuz.Oysa kavunun size söylemeye çalıştığı bazı şeyler var. Üstelik bunlardan biri, çoğumuzun pek dikkat etmediği sap kısmında gizli.