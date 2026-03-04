GAZETE VATAN ANA SAYFA
Karabük'te kamyonla çarpışan otomobil demir yığınına döndü

04.03.2026 - 20:08Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KARABÜK (İHA)

Karabük'te otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük-Yenice karayolu Pirinçlik mevkiinde meydana geldi. Hasan K. (59) idaresindeki 67 ADM 826 plakalı kamyon, Gökhan M.(49) idaresindeki 78 BE 107 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücüler ile İbrahim M. (75), Furkan Kaan M. (5), Fatma M.(45) ve Remziye M. (74) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar ekiplerce çıkartılırken sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücülerden Gökhan M. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

#Gündem

