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GündemBeyoğlu'nda yol verme tartışması çıktı: Boksörüm, çeneni kırarım tehdidi savurdu
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Beyoğlu'nda yol verme tartışması çıktı: Boksörüm, çeneni kırarım tehdidi savurdu

23.06.2026 - 11:43Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Beyoğlu'nda yol verme tartışması çıktı: Boksörüm, çeneni kırarım tehdidi savurdu

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde araç sürücüsüyle motosikletli 2 kişi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada motosikletlilerden birisi boksörüm çeneni kırarım tehditleriyle kamera yansıdı.

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Olay, 21 Haziran Pazar günü saat 17.30 sıralarında Kocatepe Mahallesi Talimhane mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü aracını yol kenarına çekerek park etti. Bu sırada motosikletle gelen 2 kişi, sürücünün yolu kapattığını öne sürerek duruma tepki gösterdi. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

'BOKSÖRÜM ÇENENİ KIRARIM'

Tartışma sırasında motosikletlilerden biri küfür ederek, "Boksörüm, çeneni kırarım, polis çağırsana seni çok kötü yaparım" sözleriyle sürücüyü tehdit etti. Çevrede bulunan kişilerin araya girmesine rağmen tehditlerini sürdüren motosikletli, sürücünün üzerine yürümeye çalıştı.

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 Beyoğlunda yol verme tartışması çıktı: Boksörüm, çeneni kırarım tehdidi savurdu

ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan tartışma anları araç kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde motosikletli kişinin sürücüye küfür ve tehditlerde bulunduğu, zaman zaman sürücünün üzerine yürüdüğü ve çevredekilerin tarafları ayırmaya çalıştığı anlar görülüyor. Görüntülerde çevredeki kişilerin tarafları sakinleştirmeye çalıştığı anlar da yer alıyor.

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