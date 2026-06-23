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Esenler'de eşler kavga etti, polis gelince pencereden düştü!

23.06.2026 - 11:37Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Esenler'de eşler kavga etti, polis gelince pencereden düştü!

İstanbul'un Esenler ilçesinde eşler arasında kavga çıkınca komşular polisi aradı. Koca, polisin olay yerine geldiğini duyunca pencereden kaçmaya çalıştı. Ancak dengesini kaybedip düştü.

Olay, 21 Haziran Pazar günü saat 23.00 sıralarında Atışalanı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle aralarında tartışma çıkan karı koca kavga etmeye başladı. Sesleri duyan ailenin komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

Esenlerde eşler kavga etti, polis gelince pencereden düştü

İhbarın ardından polis ekiplerinin sokağa geldiğini gören adam, pencereden kaçmaya çalıştı. Kaçmaya çalıştığı sırada dengesini kaybeden adam yere düştü. Yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen adam hakkında adli işlem başlatıldı. Diğer yandan olay sonrası yaşananlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı

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