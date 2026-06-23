OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK? 2026 | Karneler hangi gün dağıtılacak? Karneler saat kaçta dağıtılacak? Karne günü serbest kıyafet mi giyilecek?
Okullar ne zaman kapanacak? Karneler hangi tarihte verilecek? Karne günü öğrenciler okul forması mı giyecek, serbest kıyafet mi tercih edecek? Karneler sabah mı dağıtılacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak? 2025-2026 eğitim öğretim yılının son günlerine yaklaşılırken milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen karne günüyle ilgili tüm detayları araştırıyor. Özellikle "okullar ne zaman tatil olacak 2026", "karneler hangi gün dağıtılacak" ve "karne günü serbest kıyafet mi" soruları arama motorlarında en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.
Yıl boyunca süren ders maratonunun ardından öğrenciler için yaz tatili heyecanı başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bir yandan karne gününü beklerken diğer yandan okul kapanış tarihi, karne dağıtım saati ve karne gününde uygulanacak kuralları öğrenmek istiyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre eğitim öğretim yılının sona ereceği tarih netleşirken, yaz tatiline sayılı günler kaldı.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Türkiye genelindeki milyonlarca öğrenci aynı gün karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak.
Haziran ayının son haftasında çalacak son ders ziliyle birlikte öğrenciler yaklaşık üç ay sürecek tatil dönemine giriş yapacak. Bu süreçte öğrenciler dinlenme, aileleriyle vakit geçirme, sosyal etkinliklere katılma ve yeni eğitim yılına hazırlanma fırsatı bulacak.
KARNELER HANGİ GÜN DAĞITILACAK?
Karne dağıtımı, okulların kapanacağı tarih olan 26 Haziran 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek.
Öğrenciler yalnızca karnelerini değil, dönem boyunca elde ettikleri başarıları gösteren takdir, teşekkür ve çeşitli başarı belgelerini de aynı gün teslim alacak. Karne günü, eğitim öğretim yılının resmi olarak sona erdiği gün olarak kabul ediliyor.
KARNELER SAAT KAÇTA DAĞITILACAK?
Karne dağıtım saatleri okul yönetimlerinin planlamasına göre değişebiliyor. Ancak Türkiye genelindeki birçok okulda karne törenleri ve dağıtımlar genellikle sabah saatlerinde yapılıyor.
Uygulamada çoğu okulda karnelerin 10.00 ile 11.00 saatleri arasında öğrencilere teslim edilmesi bekleniyor. Bazı okullarda tören programına bağlı olarak saatlerde farklılık yaşanabiliyor.
Bu nedenle öğrencilerin kendi okul yönetimlerinin duyurularını takip etmeleri önem taşıyor.
KARNE GÜNÜ SERBEST KIYAFET Mİ GİYİLECEK?
Karne gününde serbest kıyafet uygulamasına ilişkin ülke genelinde zorunlu bir karar bulunmuyor.
Bazı okullar öğrencilerin okul formasıyla gelmesini isterken, bazı okullar karne gününe özel olarak serbest kıyafet uygulayabiliyor. Bu nedenle öğrencilerin karne günü öncesinde okul yönetimi veya sınıf öğretmenlerinden bilgi almaları gerekiyor.
Genel uygulamada birçok okul, öğrencilerin son gün de okul kurallarına uygun şekilde kıyafet tercih etmesini istiyor.
KARNE GÜNÜNDE DERS YAPILACAK MI?
Karne günü genellikle normal ders programı uygulanmıyor. Öğrenciler sınıflarında öğretmenleriyle kısa süreli buluşmalar gerçekleştiriyor, yıl sonu değerlendirmeleri yapılıyor ve ardından karne dağıtımı gerçekleştiriliyor.
Karne tesliminin ardından öğrenciler yaz tatiline çıkıyor. Bu nedenle karne günü, eğitim öğretim faaliyetlerinden çok yıl sonu kapanış etkinliklerinin yapıldığı özel bir gün olarak değerlendiriliyor.
YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Öğrenciler, 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerini aldıktan sonra yaz tatiline başlayacak.
Uzun yaz tatili boyunca öğrenciler dinlenme fırsatı bulurken, yeni eğitim öğretim yılı için hazırlıklarını da sürdürebilecek. Tatil sürecinin ardından öğrenciler yeniden sınıflarına dönecek.
YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak.
Böylece öğrenciler yaklaşık üç aylık tatilin ardından yeniden okul sıralarına dönecek.