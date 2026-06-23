OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK? 2026 | Karneler hangi gün dağıtılacak? Karneler saat kaçta dağıtılacak? Karne günü serbest kıyafet mi giyilecek?

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Karne dağıtım saatleri okul yönetimlerinin planlamasına göre değişebiliyor. Ancak Türkiye genelindeki birçok okulda karne törenleri ve dağıtımlar genellikle sabah saatlerinde yapılıyor.



Uygulamada çoğu okulda karnelerin 10.00 ile 11.00 saatleri arasında öğrencilere teslim edilmesi bekleniyor. Bazı okullarda tören programına bağlı olarak saatlerde farklılık yaşanabiliyor.



Bu nedenle öğrencilerin kendi okul yönetimlerinin duyurularını takip etmeleri önem taşıyor.