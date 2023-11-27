Kar tatili haberleri peş peşe geliyor! Valilikler tek tek duyurdu

Zonguldak Valiliği tarafından 'önemli duyuru' denilerek yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: Kuvvetli yağış ve fırtınanın meydana getirebileceği su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar dolayısıyla İLİMİZ GENELİNDE 27 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. İlimiz Genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 27 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır.

İSKENDERUN’DA OKULLAR 1 GÜN TATİL EDİLDİ

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısının ardından geçtiğimiz gün başlayan yağışlı hava Hatay’da gün içerisinde etkisini hissettirdi. İskenderun ilçesinde akşam saatlerinde fırtınayla birlikte etkili olan şiddetli yağış caddeleri göle çevirdi.

Kuvvetli sağanak yağış ve fırtına sonrası İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Fırtına etkisiyle ana cadde ve bulvarlarda meydana gelen deniz taşkınları nedeniyle İskenderun ilçesinde 27.11.2023 Pazartesi günü okullar 1 gün tatil edildi” ifadelerini kullandı.

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