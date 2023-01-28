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Kar fena bastırdı, yollar ulaşıma kapandı

Günlerdir beklenen kar yağışı tüm yurdu etkisi altına almaya başladı. Birçok nokta kar kalınlıkları giderek artarken, yağan kar hayatı da olumsuz etkiliyor. Özellikle doğu bölgelerde birçok köy yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. İşte haberin detayları...

28.01.2023 - 13:50 | | İHA
Kar fena bastırdı, yollar ulaşıma kapandı

Tunceli’de meteorolojinin uyarısını yaptığı kar yağışı bu sabah erken saatlerinde etkili olmaya başladı. Yağış nedeniyle il genelinde 169 köy yolu ulaşıma kapanırken valilik koordinesinde il özel idaresi genel sekreterliği tarafından kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışma başlatıldı.

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Öte yandan, karayolları ekipleri de ilçe yollarının yanı sıra Tunceli-Erzincan ile Tunceli-Elazığ karayollarında çalışma başlattı.

Kar fena bastırdı, yollar ulaşıma kapandı

Bingöl ve bölge genelinde kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ederken, ulaşımda da aksamalar meydana geldi. Kar yağışın fazla olduğu Bingöl- Karlıova karayolu Hacılar köyü mevkiinde ağır tonajlı araçlar ilerlemekte zorluk yaşadı. Birkaç tırın kontrolden çıkması sonucu, karayolunda uzun kuyruklar oluştu.

Kar fena bastırdı, yollar ulaşıma kapandı

Araçların rahat bir şekilde ilerlemesi için Karayolları 84’üncü Şube Şefliği ekiplerince söz konusu bölgede hummalı bir çalışma başlatıldı.
Karayolları, kar yağışının etkisini sürdürdüğü Bingöl- Elazığ ile Bingöl-Karlıova yolları arasında dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

Kar fena bastırdı, yollar ulaşıma kapandı

Hakkari İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğünde gelen bilgilere göre, havanın olumsuz şartlarından dolayı ilçeye bağlı 1 köy ve 5 mezra yolu ulaşıma kapandı. Bunun üzerine İl Özel İdaresine bağlı Şemdinli şantiye şefliği, kapana yolları açmak için karla mücadele çalışmalarına başlandı.

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