Kandil Simidi Kaç Kalori? Diyette Yenir mi? Kandil Simidi Nasıl Yapılır? Evde Kandil Simidi Tarifi ve Malzemeleri

13.01.2026 - 17:28

Kaynak: Haber Merkezi

Kandil Simidi Kaç Kalori? Diyette Yenir mi? Kandil Simidi Nasıl Yapılır? Evde Kandil Simidi Tarifi ve Malzemeleri

Kandil gecelerinin vazgeçilmez ikramlarından biri olan kandil simidi, hem geleneksel hem de manevi anlamı olan lezzetler arasında yer alıyor. Kandil akşamlarında komşulara dağıtılan, misafirlere ikram edilen bu tuzlu ve kıtır atıştırmalık; lezzeti kadar kalori değeri ve diyette tüketilip tüketilemeyeceği ile de merak ediliyor. Peki, kandil simidi kaç kalori, diyette yenir mi, evde nasıl yapılır? İşte kandil simidiyle ilgili merak edilen tüm detaylar…

Kandil Simidi Kaç Kalori?

Kandil simidinin kalori değeri; kullanılan yağ, un miktarı ve simidin büyüklüğüne göre değişiklik gösterebiliyor. Ortalama değerler ise şu şekilde:

  • 1 adet küçük kandil simidi: yaklaşık 80–100 kalori

  • 100 gram kandil simidi: yaklaşık 430–470 kalori

Kandil simidi; un, yağ ve susam içerdiği için karbonhidrat ve yağ oranı yüksek bir atıştırmalık olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle porsiyon kontrolü yapılmadan tüketildiğinde günlük kalori alımını hızla artırabiliyor.

Kandil Simidi Diyette Yenir mi?

Diyet yapanların en çok sorduğu sorulardan biri de “Kandil simidi diyette yenir mi?” oluyor. Uzmanların genel yaklaşımına göre:

  • Tamamen yasak değildir, ancak ölçülü tüketilmelidir

  • Günlük kalori dengesini aşmamak şartıyla

  • 1 adet küçük kandil simidi, ara öğün yerine veya ana öğünde ekmek yerine tercih edilebilir

Diyet döneminde:

  • Aynı gün ekmek ve hamur işi tüketimi azaltılmalı

  • Akşam saatlerinde fazla tüketimden kaçınılmalı

  • Yanında şekersiz çay veya ayran tercih edilmelidir

Özetle, kandil simidi kaçamak olarak ve nadiren tüketildiğinde diyeti bozmaz; ancak sık ve fazla tüketildiğinde kilo kontrolünü zorlaştırabilir.

Kandil Simidi Nedir?

Kandil simidi; Osmanlı mutfağından günümüze uzanan, kandil gecelerine özel olarak yapılan, genellikle tuzlu, susamlı ve kıtır yapıda bir hamur işidir. Kandil gecelerinde paylaşmanın, bereketin ve komşuluk ilişkilerinin simgesi olarak görülür.

Evde Kandil Simidi Nasıl Yapılır?

Evde kandil simidi yapmak oldukça pratiktir. İşte klasik ev yapımı kandil simidi tarifi:

Kandil Simidi İçin Gerekli Malzemeler

  • 1 çay bardağı sıvı yağ

  • 125 gram tereyağı veya margarin (oda sıcaklığında)

  • 1 adet yumurta (sarısı içine, beyazı üzerine)

  • 1 tatlı kaşığı sirke

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 tatlı kaşığı şeker

  • 1 paket kabartma tozu

  • 3–3,5 su bardağı un

  • Üzeri için: susam veya çörek otu

Kandil Simidi Yapılışı

  1. Tereyağı, sıvı yağ, yumurta sarısı, sirke, tuz ve şekeri bir kapta karıştırın.

  2. Kabartma tozu ve unu azar azar ekleyerek kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yoğurun.

  3. Hamurdan küçük parçalar koparıp ince rulolar yapın ve halka şekli verin.

  4. Üzerine yumurta akı sürün, susam veya çörek otu serpin.

  5. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzeri kızarana kadar yaklaşık 20–25 dakika pişirin.

  6. Fırından çıkan simitleri soğuduktan sonra servis edin.

Daha Hafif Kandil Simidi Yapmak Mümkün mü?

Daha düşük kalorili bir alternatif isteyenler için:

  • Beyaz un yerine tam buğday unu kullanılabilir

  • Tereyağı miktarı azaltılabilir

  • Susam miktarı kontrollü eklenebilir

Bu şekilde yapılan kandil simitleri, klasik tarife göre biraz daha düşük kalorili olur ve diyet yapanlar için daha uygun hale gelir.

Sonuç: Kandil Simidi Ölçülü Tüketilmeli

Kandil simidi; kültürel ve manevi değeri yüksek, lezzetli bir kandil ikramıdır. Ancak kalori açısından zengin olduğu için ölçülü tüketilmesi önemlidir. Diyet yapanlar için küçük porsiyonlarla ve nadiren tüketildiğinde sorun oluşturmaz.

Evde yapılan kandil simidi ise hem daha sağlıklı, hem de katkı maddesi içermediği için gönül rahatlığıyla ikram edilebilir. Kandil gecelerinin bereketini ve paylaşma ruhunu yansıtan bu geleneksel lezzet, doğru porsiyonla tüketildiğinde sofralarda yerini almaya devam ediyor.

