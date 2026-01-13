Estağfirullah Ne Demek? Estağfirullah El Azim Zikri Nasıl Çekilir, Tasbihi Nasıl Yapılır? Kaç Defa Söylenir ve Fazileti Nedir?

“Estağfirullah” Ne Demek?

“Estağfirullah” Arapça kökenli bir kelimedir ve şu anlama gelir:

“Allah’tan bağışlanma diliyorum” ya da “Allah’tan af dilerim”

Bu kelime, bir istiğfar (af dileme) zikir olarak, kişinin günahlarından dolayı Allah’tan af dilemesi, manevi arınma ve gönül huzuru için yapılır. “Estağfirullah”, müminlerin günahlarından tövbe etme ve Allah’a yönelme niyetini ifade eder. Her türlü hatadan, yanlışlıklar ve günahlardan dolayı Allah’a bağışlanma dilemek için bu zikir sıkça söylenir.

“Estağfirullah El Azim” Zikri Nasıl Çekilir?

“Estağfirullah El Azim” (اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ) ifadesi, “Büyük Allah’tan af dilerim” anlamına gelir ve özellikle daha derin bir istiğfar için kullanılır. Azim kelimesi, Allah’ın büyüklüğünü, gücü ve kudretini ifade eder.

Zikri Çekme Yöntemi:

Sessiz ve huzurlu bir ortamda bu zikir çekilmelidir.

Dilinizi ve gönlünüzü birleştirerek samimiyetle "Estağfirullah El Azim" demek gerekir.

Zikir, aralıksız bir şekilde yapılabileceği gibi, belirli bir sayıda da yapılabilir.

Kalbinizle yapılan tövbe ve istiğfar, daha anlamlı ve kabul olunacak bir ibadet olacaktır.

Örnek:

“Estağfirullah El Azim El-Ladhi La Ilahe Illa Huvel Hayyul Kayyum”

(Bu dua, Allah’tan af dilemenin yanı sıra O’na yakarış anlamına gelir ve daha uzun bir istiğfar olarak kullanılır.)

“Estağfirullah” Kaç Defa Söylenir?

Estağfirullah’ın kaç defa söyleneceği konusunda belirli bir rakam bulunmamaktadır. Ancak İslam âlimlerinin önerilerine göre, günlük hayatımızda sıkça tekrarlanması gereken bir zikirdir. Bu sayılar, kişinin isteğine ve durumuna göre değişebilir. Örneğin:

100 defa : Peygamber Efendimiz (s.a.s.), sabah ve akşam 100 defa “Estağfirullah” demeyi öneriyor.

Sayısız: Bazı İslam kaynakları, herhangi bir sayıya bağlı kalmadan, istiğfarın her an yapılmasını teşvik eder.

Günlük olarak zikirde bulunmak, yapılan hatalardan arınmak ve gönül huzuru sağlamak için idealdir. Ayrıca, Miraç Kandili, Ramazan gibi mübarek günlerde bu zikir daha fazla yapılması tavsiye edilir.

Estağfirullah’ın Fazileti Nedir?

Estağfirullah zikrinin fazileti, çok büyük ve kapsamlıdır. İşte bu önemli zikirle ilgili bilinen bazı faziletler:

1. Günahların Affı ve Arınma

İstiğfar , günahların bağışlanmasının en güçlü yollarından biridir. Allah, samimi bir şekilde “Estağfirullah” diyen kulunun hatalarını affeder.

Hz. Peygamber (s.a.s.), “Estağfirullah” diyerek Allah’tan af dileyenin günahlarının silineceğini haber vermiştir.

2. Rahmet ve Bereketin Artması

İstiğfar yapmak, kişinin yaşamına bereket ve rahmet getirir. Bu zikir, dünya ve ahirette nimetleri artırır, sıkıntıları giderir.

3. İman Güçlendirici

Zikir, kalbi Allah’a yöneltir ve imanı güçlendirir. Her “Estağfirullah” demek, bir içsel huzur, kalpte ferahlık yaratır.

4. Allah’a Yakınlık

İstiğfar, kulun Allah’a yönelmesini sağlar. Her “Estağfirullah” zikri, Allah ile kul arasındaki ilişkiyi daha güçlü kılar.

5. İçsel Arınma ve Huzur

İstiğfar, ruhsal olarak da kişiyi arındırır ve manevi huzur sağlar. İnsan, kalbindeki negatif düşüncelerden ve kötü hislerden tövbe ederek kurtulur.

6. Kötü Düşüncelerden ve Sıkıntılardan Kurtulma

Estağfirullah, kişiyi olumsuz düşüncelerden ve sıkıntılardan kurtarır. Zikir, insanın stresli anlarında gönlünü rahatlatır.

Sonuç: Estağfirullah’ın Önemi

“Estağfirullah”, İslam inancında tövbe, af dileme ve bağışlanma anlamına gelir. “Estağfirullah El Azim” ise, bu istiğfarı daha güçlü ve derin bir şekilde ifade etmek için kullanılan bir zikir şeklidir.

Zikir, günlük yaşamın bir parçası haline getirilerek, insanın manevi olarak arınmasına ve Allah’a yakınlaşmasına vesile olur. Estağfirullah, hem bireysel olarak hem de toplumsal hayatta barış, huzur ve bereket getiren bir duadır.

İslam’daki isteklerimizi ve tövbemizi Allah’a iletmek için sürekli olarak bu zikri dilinize ve kalbinize yerleştirmeniz, manevi yükselişinize katkı sağlar.