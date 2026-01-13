Miraç Kelimesi Ne Anlama Gelir? Miraç Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı, Kökeni ve Dini Manası

Miraç Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre Miraç kelimesi:

“Hz. Muhammed’in göğe yükselmesi olayı”

şeklinde tanımlanıyor. TDK sözlüğünde kelime, doğrudan İslam inancındaki Miraç hadisesine atıf yapacak biçimde yer alıyor. Günlük dilde ise “yükselme, manevi olarak yücelme” anlamlarında da mecazi olarak kullanılabiliyor.

Miraç Kelimesinin Kökeni

Miraç kelimesi, Arapça kökenli bir kelime olarak Türkçeye geçmiş bulunuyor.

Arapça: Mi‘râc (مِعْرَاج)

Köken fiil: “urûc”

Anlamı: Yükselmek, yukarı çıkmak, merdivenle çıkmak

Arapça’da “mi‘râc”, kelime anlamı itibarıyla “yükselmeye vesile olan araç, merdiven” manasını taşıyor. Bu yönüyle kelime, Hz. Peygamber’in semaya yükselişini ifade etmek için kullanılmış ve zamanla özel bir dini kavram haline gelmiş.

Miraç Kelimesinin Dini Manası

İslam terminolojisinde Miraç, Hz. Muhammed’in (s.a.s.) Allah’ın huzuruna yükseldiği ilahi yolculuğu ifade ediyor. Bu hadise iki aşamada gerçekleşmiş kabul ediliyor:

1. İsra

Hz. Peygamber’in (s.a.s.)

Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya geceleyin götürülmesi

Kur’an-ı Kerim’de açıkça bildirilen bu bölüm, İsrâ Suresi’nin 1. ayetinde yer alıyor.

2. Miraç

Hz. Peygamber’in (s.a.s.)

Mescid-i Aksa’dan semaya yükseltilmesi

Sidretü’l-Müntehâ’ya kadar çıkarılması ve ilahi hakikatlere şahit kılınması

Bu yönüyle Miraç, sadece fiziksel bir yükseliş değil; aynı zamanda manevi yakınlaşmayı, ilahi huzura kabulü ve kulluğun zirvesini temsil ediyor.

Miraç ve İslam’daki Önemi

Miraç kelimesi, İslam inancında son derece merkezi bir anlama sahip. Çünkü bu olayla birlikte:

Beş vakit namaz farz kılınmış

İman, teslimiyet ve sabrın mükâfatı gösterilmiş

Kul ile Allah arasındaki bağın namaz ve dua ile güçleneceği vurgulanmış

Bu nedenle Miraç, Müslümanlar için sadece tarihi bir olay değil; ibadet hayatını şekillendiren ilahi bir mesaj olarak kabul ediliyor.

Günlük Dilde Miraç Kelimesinin Kullanımı

Miraç kelimesi, dini anlamının yanı sıra Türkçede zaman zaman mecazi olarak da kullanılıyor. Özellikle edebi ve tasavvufi metinlerde:

Manevi yükseliş

Ruhsal arınma

İnsanın kendini aşması

anlamlarını ifade etmek için “miraç” kelimesine yer verilebiliyor.

Sonuç: Miraç Kelimesi Ne İfade Ediyor?

Özetle;

TDK’ye göre Miraç , Hz. Muhammed’in göğe yükselmesi olayıdır.

Kökeni Arapça olup “yükselmek, urûc etmek” anlamına dayanır.

Dini manası, kulun Allah’a en yakın olduğu manevi yolculuğu simgeler.

Miraç kelimesi, bu yönüyle İslam kültüründe iman, ibadet ve manevi yükselişin sembolü olarak kabul edilirken, Miraç Kandili de bu büyük hakikatin idrak edildiği mübarek gece olarak anlam kazanıyor.