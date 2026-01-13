Miraç Gecesi 12 Rekat Namaz Kılınışı: Hacet Namazı Olarak Nasıl Uygulanır? Niyeti, Selam Sayısı ve Sonrasında Okunacak Dualar

Miraç Gecesi 12 Rekat Namaz Var mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Din İşleri Yüksek Kurulu’nun açıklamalarına göre, Miraç Kandili’ne özgü farz veya sünnet olarak belirlenmiş 12 rekatlık özel bir namaz bulunmuyor. Ancak kandil gecelerinde:

Nafile namaz kılmak

Hacet namazı eda etmek

Kaza namazlarıyla geceyi ihya etmek

dini açıdan caiz ve tavsiye edilen ibadetler arasında yer alıyor.

Bu nedenle Miraç gecesinde kılınan 12 rekat namaz, “Miraç namazı” adıyla değil, tamamen nafile veya hacet namazı niyetiyle kılınabiliyor.

Hacet Namazı Nedir?

Hacet namazı; kişinin Allah’tan bir dileğinin gerçekleşmesi, sıkıntılarından kurtulması ya da hayırlı bir isteğinin kabulü için kıldığı nafile bir namaz olarak biliniyor. Belirli gün ve gecelere özgü olmak zorunda değil; Miraç Kandili gibi mübarek zamanlarda da eda edilebiliyor.

Miraç Gecesi 12 Rekat Hacet Namazı Nasıl Kılınır?

12 rekatlık namaz, ikili ya da dörtlü rekatlar halinde kılınabiliyor. En yaygın uygulama 2 rekatta bir selam vermek şeklinde oluyor.

Niyet

Namaza başlamadan önce kalben niyet edilir.

Örnek niyet:

“Niyet ettim Allah rızası için hacet namazı kılmaya.”

Niyetin mutlaka sözlü olması şart değil; kalpten geçirilmesi yeterli kabul ediliyor.

Rekatların Kılınışı

Her rekatta:

Sübhaneke Fatiha Suresi Kur’an’dan bir sure veya ayetler (İhlas, Felak, Nas gibi kısa sureler tercih edilebilir) Rükû ve secdeler usulüne uygun şekilde yapılır

Bu şekilde:

2 rekat kılınır, selam verilir

Toplamda 6 kez selam verilerek 12 rekat tamamlanır

Namazdan Sonra Ne Okunur?

Namazın ardından yapılacak ibadetler de en az namaz kadar önem taşıyor. Dini kaynaklarda belirli bir zorunlu dua bulunmamakla birlikte, şu uygulamalar tavsiye ediliyor:

İstiğfar:

“Estağfirullâh el-azîm” (dilediği kadar veya 100 defa)

Salavat:

“Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammed”

Hacet duası:

Kişinin kendi diliyle Allah’tan dileklerini istemesi

Aile, ümmet ve mazlumlar için dua edilmesi

Duaların samimiyetle ve huşu içinde yapılması esas kabul ediliyor.

Diyanet’in Uyarısı: İbadetler Sayıya ve Kalıba Hapsedilmemeli

Diyanet İşleri Başkanlığı, kandil geceleriyle ilgili yaptığı açıklamalarda önemli bir noktaya dikkat çekiyor:

Kandil gecelerine ait özel ve kesin sayılarla belirlenmiş namazlar yoktur

12 rekat gibi uygulamalar zorunlu değil , tamamen nafile kapsamındadır

Asıl olan; ihlas, niyet ve samimiyettir

Bu nedenle Miraç gecesinde 12 rekat namaz kılmak isteyenlerin, bunu hacet veya nafile namaz olarak değerlendirmesi ve ibadeti bir mecburiyet gibi görmemesi gerektiği vurgulanıyor.

Miraç Kandili’nde Namaz ve Duanın Önemi

Miraç Kandili, Müslümanlar için Allah’a yakınlaşma, arınma ve yenilenme gecesi olarak kabul ediliyor. Bu gecede kılınan nafile namazlar, yapılan dualar ve edilen tövbeler; kulun Rabbine yönelişinin bir ifadesi olarak görülüyor.

12 rekat hacet namazı da, bu manevi atmosferde Allah’tan dilekte bulunmak isteyenler için yaygın bir uygulama olarak öne çıkıyor. Ancak unutulmaması gereken en önemli nokta; sayılardan ziyade kalpten gelen niyetin ve samimi duanın ibadetin özünü oluşturduğu gerçeği oluyor.