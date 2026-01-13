Miraç Kandilinde 100 Defa İstiğfar Nedir? Miraç Gecesi 100 Kez Tövbe ve İstiğfar Çekmenin Anlamı ve Manevi Önemi

İstiğfar Nedir?

İstiğfar, kulun işlediği günahlardan dolayı Allah’tan af dilemesi, hatalarını kabul ederek O’na yönelmesi anlamına geliyor. En yaygın istiğfar ifadesi ise:

“Estağfirullâh el-azîm”

(“Büyük olan Allah’tan bağışlanma diliyorum”)

Kur’an-ı Kerim’de ve hadislerde istiğfarın önemi sıkça vurgulanırken, Hz. Peygamber’in (s.a.s.) gün içinde defalarca istiğfar ettiği rivayet ediliyor. Bu yönüyle istiğfar, sadece günahkârlar için değil, her mümin için sürekli yapılması tavsiye edilen bir ibadet olarak kabul ediliyor.

Miraç Kandili’nde 100 Defa İstiğfar Çekmek Ne Demek?

Miraç Kandili’nde 100 defa istiğfar çekmek, halk arasında yaygın olarak uygulanan manevi bir zikir geleneği olarak biliniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın genel yaklaşımına göre:

Kandil gecelerine özgü farz ya da kesin sayılarla sınırlandırılmış bir ibadet şekli bulunmuyor .

Ancak istiğfar, dua ve zikir gibi ibadetlerin çokça yapılması tavsiye ediliyor.

Bu nedenle 100 sayısı, dini bir zorunluluk değil, düzenli ve bilinçli bir şekilde tövbeye yönelmeyi kolaylaştıran sembolik ve pratik bir ölçü olarak değerlendiriliyor.

100 Kez İstiğfarın Manevi Anlamı

Miraç gecesinde 100 defa istiğfar çekmenin manevi anlamı, sayının kendisinden çok niyet ve samimiyette gizli görülüyor.

1. Günahlardan Arınma Bilinci

Miraç, kulun Allah’a yükselişini ve O’na yakınlaşmasını simgeliyor. Bu gecede yapılan istiğfar;

Günahları fark etme

Nefs muhasebesi yapma

Hatalardan dönme iradesi gösterme

anlamı taşıyor.

2. Kalbi Arındırma ve Yenilenme

İstiğfarın, kalbi manevi kirlerden temizlediğine inanılıyor. 100 defa tekrarlanan istiğfar;

Kalbin yumuşamasına

Kulun kendini Allah’a daha yakın hissetmesine

Manevi huzurun artmasına

vesile olarak görülüyor.

3. Süreklilik ve Disiplin

Belirli bir sayıda istiğfar etmek, dikkatin dağılmasını önleyerek ibadetin bilinçli ve düzenli yapılmasına yardımcı oluyor. Bu yönüyle 100 sayısı, kulun tövbeye odaklanmasını sağlayan pratik bir yöntem olarak öne çıkıyor.

Miraç Gecesi İstiğfar Nasıl Yapılmalı?

Dini kaynaklara göre istiğfarın belirli bir kalıbı ya da şekli şart koşulmuyor. Ancak Miraç Kandili’nde şu şekilde yapılması tavsiye ediliyor:

Sessiz ve huşu içinde istiğfar etmek

Yapılan hataları düşünerek samimi tövbe etmek

İstiğfarın ardından dua ve salavatla ibadeti tamamlamak

Örnek uygulama:

100 defa “Estağfirullâh el-azîm”

Ardından kişinin kendisi, ailesi ve ümmet için dua etmesi

Diyanet’in Hatırlatması: Sayıdan Çok Samimiyet Önemli

Diyanet İşleri Başkanlığı, kandil geceleriyle ilgili yaptığı genel açıklamalarda, ibadetlerin belirli rakamlara indirgenmemesi gerektiğini vurguluyor. Buna göre:

100 defa istiğfar çekmek farz ya da zorunlu değildir

Az ya da çok olmasından ziyade, ihlasla yapılması esastır

Kulun kalpten yönelmesi, Allah’tan af dilemesi ibadetin özünü oluşturur

Miraç Kandili ve Tövbenin Önemi

Miraç Kandili, Müslümanlar için manevi yükselişi ve Allah’a yakınlaşmayı simgeliyor. Bu özel gecede yapılan istiğfar; geçmişi muhasebe etme, hatalardan ders çıkarma ve yeni bir başlangıç yapma niyetini güçlendiriyor.

100 defa istiğfar ise bu gecede tövbeye yönelmek isteyenler için yaygın, anlamlı ve sembolik bir uygulama olarak öne çıkıyor. Ancak asıl olan; sayıdan bağımsız şekilde, samimi bir kalple Allah’a yönelmek olarak ifade ediliyor.