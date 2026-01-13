Miraç Kandilinde 100 Defa İstiğfar Nedir? Miraç Gecesi 100 Kez Tövbe ve İstiğfar Çekmenin Anlamı ve Manevi Önemi
İslam dünyasında büyük bir manevi iklimin yaşandığı Miraç Kandili, tövbe ve istiğfarla gönüllerin arındırıldığı mübarek geceler arasında yer alıyor. Bu gecede sıkça dile getirilen uygulamalardan biri de “100 defa istiğfar çekmek”. Peki, Miraç Kandili’nde 100 kez istiğfar ne anlama geliyor? Bunun dini dayanağı var mı, manevi önemi nedir? Konuya ilişkin merak edilenleri, Diyanet’in genel ibadet anlayışı çerçevesinde haberleştirdik.
İstiğfar Nedir?
İstiğfar, kulun işlediği günahlardan dolayı Allah’tan af dilemesi, hatalarını kabul ederek O’na yönelmesi anlamına geliyor. En yaygın istiğfar ifadesi ise:
“Estağfirullâh el-azîm”
(“Büyük olan Allah’tan bağışlanma diliyorum”)
Kur’an-ı Kerim’de ve hadislerde istiğfarın önemi sıkça vurgulanırken, Hz. Peygamber’in (s.a.s.) gün içinde defalarca istiğfar ettiği rivayet ediliyor. Bu yönüyle istiğfar, sadece günahkârlar için değil, her mümin için sürekli yapılması tavsiye edilen bir ibadet olarak kabul ediliyor.
Miraç Kandili’nde 100 Defa İstiğfar Çekmek Ne Demek?
Miraç Kandili’nde 100 defa istiğfar çekmek, halk arasında yaygın olarak uygulanan manevi bir zikir geleneği olarak biliniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın genel yaklaşımına göre:
Kandil gecelerine özgü farz ya da kesin sayılarla sınırlandırılmış bir ibadet şekli bulunmuyor.
Ancak istiğfar, dua ve zikir gibi ibadetlerin çokça yapılması tavsiye ediliyor.
Bu nedenle 100 sayısı, dini bir zorunluluk değil, düzenli ve bilinçli bir şekilde tövbeye yönelmeyi kolaylaştıran sembolik ve pratik bir ölçü olarak değerlendiriliyor.
100 Kez İstiğfarın Manevi Anlamı
Miraç gecesinde 100 defa istiğfar çekmenin manevi anlamı, sayının kendisinden çok niyet ve samimiyette gizli görülüyor.
1. Günahlardan Arınma Bilinci
Miraç, kulun Allah’a yükselişini ve O’na yakınlaşmasını simgeliyor. Bu gecede yapılan istiğfar;
Günahları fark etme
Nefs muhasebesi yapma
Hatalardan dönme iradesi gösterme
anlamı taşıyor.
2. Kalbi Arındırma ve Yenilenme
İstiğfarın, kalbi manevi kirlerden temizlediğine inanılıyor. 100 defa tekrarlanan istiğfar;
Kalbin yumuşamasına
Kulun kendini Allah’a daha yakın hissetmesine
Manevi huzurun artmasına
vesile olarak görülüyor.
3. Süreklilik ve Disiplin
Belirli bir sayıda istiğfar etmek, dikkatin dağılmasını önleyerek ibadetin bilinçli ve düzenli yapılmasına yardımcı oluyor. Bu yönüyle 100 sayısı, kulun tövbeye odaklanmasını sağlayan pratik bir yöntem olarak öne çıkıyor.
Miraç Gecesi İstiğfar Nasıl Yapılmalı?
Dini kaynaklara göre istiğfarın belirli bir kalıbı ya da şekli şart koşulmuyor. Ancak Miraç Kandili’nde şu şekilde yapılması tavsiye ediliyor:
Sessiz ve huşu içinde istiğfar etmek
Yapılan hataları düşünerek samimi tövbe etmek
İstiğfarın ardından dua ve salavatla ibadeti tamamlamak
Örnek uygulama:
100 defa “Estağfirullâh el-azîm”
Ardından kişinin kendisi, ailesi ve ümmet için dua etmesi
Diyanet’in Hatırlatması: Sayıdan Çok Samimiyet Önemli
Diyanet İşleri Başkanlığı, kandil geceleriyle ilgili yaptığı genel açıklamalarda, ibadetlerin belirli rakamlara indirgenmemesi gerektiğini vurguluyor. Buna göre:
100 defa istiğfar çekmek farz ya da zorunlu değildir
Az ya da çok olmasından ziyade, ihlasla yapılması esastır
Kulun kalpten yönelmesi, Allah’tan af dilemesi ibadetin özünü oluşturur
Miraç Kandili ve Tövbenin Önemi
Miraç Kandili, Müslümanlar için manevi yükselişi ve Allah’a yakınlaşmayı simgeliyor. Bu özel gecede yapılan istiğfar; geçmişi muhasebe etme, hatalardan ders çıkarma ve yeni bir başlangıç yapma niyetini güçlendiriyor.
100 defa istiğfar ise bu gecede tövbeye yönelmek isteyenler için yaygın, anlamlı ve sembolik bir uygulama olarak öne çıkıyor. Ancak asıl olan; sayıdan bağımsız şekilde, samimi bir kalple Allah’a yönelmek olarak ifade ediliyor.