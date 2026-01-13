Miraç Kandili Nasıl İbadet Edilmeli? Miraç Kandilinde Yapılacak İbadetler Listesi, Namaz, Dua, Kur’an ve Tavsiye Edilen İbadetler

Miraç Kandili’nin Önemi

Miraç; Hz. Peygamber’in (s.a.s.) Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da Allah’ın huzuruna yükseldiği mucizevi yolculuğu ifade ediyor. Bu mübarek gece, Müslümanlar için namazın farz kılındığı, iman ve teslimiyetin derinleştiği önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Miraç Kandili, bu yönüyle sadece bir gece değil, aynı zamanda manevi bir muhasebe ve arınma fırsatı olarak görülüyor.

Miraç Kandili’nde Nasıl İbadet Edilmeli?

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Din İşleri Yüksek Kurulu’nun açıklamalarına göre, Miraç Kandili’ne özgü farz ya da belirli sayıda rekâtla sınırlandırılmış özel bir ibadet şekli bulunmuyor. Ancak bu mübarek gece; samimiyetle yapılan her türlü ibadet, dua ve hayırla ihya edilebiliyor.

1. Namaz

Öncelikle farz namazların eksiksiz ve vaktinde kılınması büyük önem taşıyor.

Kaza namazı borcu olanların bu gecede kaza namazı kılması tavsiye ediliyor.

Nafile namazlarla geceyi değerlendirmek, Allah’a yakınlaşma vesilesi olarak görülüyor.

Dileyenler, nafile ibadet kapsamında tesbih namazı da kılabiliyor.

Diyanet, kandil gecelerine özel olarak “şu kadar rekâtlık özel bir kandil namazı” anlayışının dini bir dayanağı olmadığını özellikle vurguluyor.

2. Kur’an-ı Kerim Tilaveti

Kur’an-ı Kerim okumak, Miraç Kandili’nin en faziletli ibadetleri arasında yer alıyor.

Okunan ayetlerin anlamını düşünmek ve tefekkür etmek de ayrıca tavsiye ediliyor.

Miraç hadisesine işaret eden İsrâ ve Necm sureleri , bu gecede okunması önerilen sureler arasında bulunuyor.







3. Dua, Tövbe ve İstiğfar

Miraç Kandili, içten yapılan dua ve tövbelerin kabulüne vesile olan gecelerden biri olarak görülüyor.

Günahlar için istiğfar etmek, Allah’tan af dilemek, salavat getirmek ve ümmet için dua etmek bu gecenin ruhuna uygun ibadetler arasında yer alıyor.

Kırgınlıkları geride bırakmak, helalleşmek ve gönül almak da manevi hazırlığın önemli bir parçası kabul ediliyor.

4. Sadaka ve Hayır

İhtiyaç sahiplerine yardım etmek, sadaka vermek ve hayırda bulunmak Miraç Kandili’nde önerilen ibadetler arasında bulunuyor.

Maddi imkânı olmayanlar için ise bir gönül almak, bir ihtiyaç sahibini aramak ya da destek olmak da önemli bir hayır olarak görülüyor.

5. Oruç

Diyanet’in genel yaklaşımına göre kandil gecelerinin ertesi günü oruç tutmak müstehaptır .

Miraç Kandili’nin ardından tutulacak oruç, sevap umularak yapılan nafile bir ibadet olarak değerlendiriliyor.

Miraç Kandili Manevi Bir Fırsat

Miraç Kandili; ibadetlerin belirli kalıplara hapsedilmediği, niyetin ve samimiyetin ön planda olduğu müstesna gecelerden biri olarak öne çıkıyor. Namaz, Kur’an, dua, tövbe ve hayırlarla geçirilen bu gece; Müslümanlar için Allah’a yönelme, kendini sorgulama ve manevi olarak yenilenme fırsatı sunuyor.