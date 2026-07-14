Erzurum ormanlarında başladı: Ağaç sağlığı için geliştirildi

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Karakurt, ormanların ihtiyacı olan bakım çalışmaları yapılmadığı takdirde ciddi sorunların ortaya çıktığını anlatırken, "Ormanların yangın tehlikesi ile karşı karşıyı kalacağı, ormanların sıklık ve sıkışıklıktan dolayı gelişemeyeceği, gelişemeyen ormanların her türlü hastalığa maruz kalacağı, piyasada orman ürünlerine olan taleplerin yasal yollardan karşılanamadığı takdirde usulsüzlüklerin artacağı, ormanların gençleştirme çalışmaları yapılmadığı takdirde kendiliğinden zaman içerisinde yok olacağı ve ormanlara yüklenen insanlığa sunacağı fonksiyonlarının, sürdürebilmesi için her bir alanın ihtiyacı olan bakımlarının yapılmadığı takdirde gerektiği şekilde faydalanılamayacağı görülmektedir.