GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKur’an ve Hadislerde Miraç Gecesi: Miraç Kandili ile İlgili Ayetler ve Peygamber Efendimizin Sahih Miraç Hadisleri
HaberlerGündem Haberleri Kur’an ve Hadislerde Miraç Gecesi: Miraç Kandili ile İlgili Ayetler ve Peygamber Efendimizin Sahih Miraç Hadisleri

Kur’an ve Hadislerde Miraç Gecesi: Miraç Kandili ile İlgili Ayetler ve Peygamber Efendimizin Sahih Miraç Hadisleri

13.01.2026 - 13:22Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber Merkezi

Kur’an ve Hadislerde Miraç Gecesi: Miraç Kandili ile İlgili Ayetler ve Peygamber Efendimizin Sahih Miraç Hadisleri

İslam inancında önemli bir yere sahip olan Miraç gecesi, Hz. Muhammed’in (s.a.s.) Allah’ın huzuruna yükseldiği mukaddes yolculuğu ifade ediyor. Miraç Kandili olarak idrak edilen bu mübarek gece, yalnızca kültürel bir gelenek değil; Kur’an-ı Kerim ayetleri ve sahih hadislerle temellendirilen büyük bir ilahi hadise olarak kabul ediliyor. Peki, Miraç gecesi Kur’an’da nasıl anlatılıyor, Peygamber Efendimiz bu geceyle ilgili neler buyuruyor? Miraç Kandili’ne ışık tutan ayet ve sahih hadisleri haberleştirdik.

Miraç Gecesi Kur’an-ı Kerim’de Geçiyor mu?

Haberin Devamı

Miraç hadisesi, Kur’an-ı Kerim’de açık ifadelerle ve işaretler yoluyla yer alıyor. Özellikle iki sure, bu mucizevi yolculuğun temel kaynağı olarak gösteriliyor.

İsrâ Suresi (17/1. Ayet)

Miraç olayının ilk aşaması olan İsrâ, yani gece yolculuğu Kur’an’da şu ayetle bildiriliyor:

'Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.'

Bu ayet, Hz. Peygamber’in (s.a.s.) Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya götürüldüğünü açık bir şekilde ifade ediyor. İslam âlimlerinin büyük çoğunluğu, bu yolculuğun beden ve ruh birlikte gerçekleştiği görüşünde birleşiyor.

İLGİLİ HABER

Miraç Gecesi 12 Rekat Namaz Kılınışı: Hacet Namazı Olarak Nasıl Uygulanır? Niyeti, Selam Sayısı ve Sonrasında Okunacak Dualar
Miraç Gecesi 12 Rekat Namaz Kılınışı: Hacet Namazı Olarak Nasıl Uygulanır? Niyeti, Selam Sayısı ve Sonrasında Okunacak Dualar

Necm Suresi (53/13–18. Ayetler)

Miraç yolculuğunun semavi boyutu ise Necm Suresi’nde yer alan ayetlerle açıklanıyor:

“Andolsun ki onu bir başka inişte daha görmüştü. Sidretü’l-Müntehâ’nın yanında… Göz ne kaydı ne de aştı. Andolsun, Rabbinin en büyük ayetlerinden bir kısmını gördü.”

Bu ayetler, Hz. Peygamber’in Sidretü’l-Müntehâ’ya kadar yükseldiğini ve ilahi hakikatlere şahit kılındığını ifade ediyor. İslam tefsirlerinde bu ayetlerin, Miraç’ın en yüce makamlarına işaret ettiği belirtiliyor.

Peygamber Efendimizin Sahih Miraç Hadisleri

Miraç gecesine dair ayrıntılar, başta Buhârî ve Müslim olmak üzere sahih hadis kaynaklarında geniş şekilde yer alıyor. Hadislerde Miraç, hem manevi hem de ibadet yönüyle ele alınıyor.

Beş Vakit Namazın Farz Kılınması

Miraç gecesinin en önemli sonuçlarından biri, beş vakit namazın farz kılınmasıdır. Sahih hadislerde bu durum şöyle aktarılıyor:

“Sonra Allah bana elli vakit namazı farz kıldı. Dönüşte Hz. Musa ile karşılaştım. ‘Ümmetin buna güç yetiremez’ dedi. Bunun üzerine Rabbime dönüp hafifletilmesini istedim… Sonunda beş vakit namaz farz kılındı.”

Bu hadis, namazın İslam’daki yerini ve Miraç gecesinin ibadet hayatındaki önemini açıkça ortaya koyuyor.

Haberin Devamı

İLGİLİ HABER

Miraç Kandilinde 100 Defa İstiğfar Nedir? Miraç Gecesi 100 Kez Tövbe ve İstiğfar Çekmenin Anlamı ve Manevi Önemi
Miraç Kandilinde 100 Defa İstiğfar Nedir? Miraç Gecesi 100 Kez Tövbe ve İstiğfar Çekmenin Anlamı ve Manevi Önemi

Cennet, Cehennem ve Gayb Âlemi

Sahih hadislerde Hz. Peygamber’in Miraç sırasında:

  • Cenneti ve cehennemi gördüğü

  • Bazı peygamberlerle görüştüğü

  • İlahi hitaba mazhar olduğu

aktarılıyor. Bu rivayetler, Miraç gecesinin iman, ahiret ve kulluk bilincini güçlendiren yönünü ön plana çıkarıyor.

Miraç Kandili’nin Manevi Mesajı

Kur’an ayetleri ve sahih hadisler birlikte değerlendirildiğinde Miraç gecesinin verdiği temel mesajlar şöyle özetleniyor:

  • Namaz, müminin Allah’a yükselişidir

  • İman, sabır ve teslimiyet sonunda ilahi lütufla buluşur

  • Kul ile Allah arasındaki bağ, dua ve ibadetle güçlenir

Miraç Kandili, bu yönüyle sadece geçmişte yaşanmış bir mucizeyi hatırlatma gecesi değil; her mümin için manevi yükselişi ve kulluk bilincini tazeleme fırsatı olarak görülüyor.

İLGİLİ HABER

Miraç Kandili Nasıl İbadet Edilmeli? Miraç Kandilinde Yapılacak İbadetler Listesi, Namaz, Dua, Kur’an ve Tavsiye Edilen İbadetler
Miraç Kandili Nasıl İbadet Edilmeli? Miraç Kandilinde Yapılacak İbadetler Listesi, Namaz, Dua, Kur’an ve Tavsiye Edilen İbadetler

İslam Âlimlerinin Ortak Görüşü

İslam âlimlerinin büyük çoğunluğu, Miraç olayının hak, gerçek ve mucizevi bir hadise olduğu konusunda ittifak ediyor. Ayetler ve sahih hadisler, Miraç’ın İslam inancındaki yerini sağlam bir zemine oturtuyor.

Sonuç: Miraç Gecesi Kur’an ve Sünnetle Sabit Bir Hakikat

Miraç Kandili; Kur’an-ı Kerim ayetleriyle işaret edilen, Peygamber Efendimizin sahih hadisleriyle ayrıntıları açıklanan kutlu bir gece olarak kabul ediliyor. Bu gece; namazın kıymetini idrak etmek, Allah’a yakınlaşmak ve iman tazelemek isteyen müminler için eşsiz bir manevi fırsat sunuyor.

Miraç gecesinin, tüm İslam âlemi için rahmete, affa ve hidayete vesile olması temenni ediliyor.

Güncel Haberler

Salavat nedir, En faziletli salavatlar hangileridir? Nasıl getirilir ve Miraç Gecesi hangi salavatlar okunur? salavat getirmenin fazileti, anlamı ve çeşitleri Miraç Kandili özel: Salavat nedir, nasıl getirilir? En faziletli salavatlar ve anlamları (15 ocak 2026)
#Gündem

Salavat nedir, En faziletli salavatlar hangileridir? Nasıl getirilir ve Miraç Gecesi hangi salavatlar okunur? salavat getirmenin fazileti, anlamı ve çeşitleri Miraç Kandili özel: Salavat nedir, nasıl getirilir? En faziletli salavatlar ve anlamları (15 ocak 2026)

Salat-ı Tefriciye (Nâriye) duası arapça yazılışı, Türkçe okunuşu ve anlamı Ne için okunur, okunma zamanı ve faziletleri nedir? Miraç Kandili özel: Salat-ı Tefriciye (Nâriye) duası ve faziletleri (2026)
#Gündem

Salat-ı Tefriciye (Nâriye) duası arapça yazılışı, Türkçe okunuşu ve anlamı Ne için okunur, okunma zamanı ve faziletleri nedir? Miraç Kandili özel: Salat-ı Tefriciye (Nâriye) duası ve faziletleri (2026)

Miraç Kelimesi Ne Anlama Gelir? Miraç Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı, Kökeni ve Dini Manası
#Gündem

Miraç Kelimesi Ne Anlama Gelir? Miraç Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı, Kökeni ve Dini Manası