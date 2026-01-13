Kur’an ve Hadislerde Miraç Gecesi: Miraç Kandili ile İlgili Ayetler ve Peygamber Efendimizin Sahih Miraç Hadisleri

Miraç Gecesi Kur’an-ı Kerim’de Geçiyor mu?

Miraç hadisesi, Kur’an-ı Kerim’de açık ifadelerle ve işaretler yoluyla yer alıyor. Özellikle iki sure, bu mucizevi yolculuğun temel kaynağı olarak gösteriliyor.

İsrâ Suresi (17/1. Ayet)

Miraç olayının ilk aşaması olan İsrâ, yani gece yolculuğu Kur’an’da şu ayetle bildiriliyor:

'Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.'

Bu ayet, Hz. Peygamber’in (s.a.s.) Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya götürüldüğünü açık bir şekilde ifade ediyor. İslam âlimlerinin büyük çoğunluğu, bu yolculuğun beden ve ruh birlikte gerçekleştiği görüşünde birleşiyor.

Necm Suresi (53/13–18. Ayetler)

Miraç yolculuğunun semavi boyutu ise Necm Suresi’nde yer alan ayetlerle açıklanıyor:

“Andolsun ki onu bir başka inişte daha görmüştü. Sidretü’l-Müntehâ’nın yanında… Göz ne kaydı ne de aştı. Andolsun, Rabbinin en büyük ayetlerinden bir kısmını gördü.”

Bu ayetler, Hz. Peygamber’in Sidretü’l-Müntehâ’ya kadar yükseldiğini ve ilahi hakikatlere şahit kılındığını ifade ediyor. İslam tefsirlerinde bu ayetlerin, Miraç’ın en yüce makamlarına işaret ettiği belirtiliyor.

Peygamber Efendimizin Sahih Miraç Hadisleri

Miraç gecesine dair ayrıntılar, başta Buhârî ve Müslim olmak üzere sahih hadis kaynaklarında geniş şekilde yer alıyor. Hadislerde Miraç, hem manevi hem de ibadet yönüyle ele alınıyor.

Beş Vakit Namazın Farz Kılınması

Miraç gecesinin en önemli sonuçlarından biri, beş vakit namazın farz kılınmasıdır. Sahih hadislerde bu durum şöyle aktarılıyor:

“Sonra Allah bana elli vakit namazı farz kıldı. Dönüşte Hz. Musa ile karşılaştım. ‘Ümmetin buna güç yetiremez’ dedi. Bunun üzerine Rabbime dönüp hafifletilmesini istedim… Sonunda beş vakit namaz farz kılındı.”

Bu hadis, namazın İslam’daki yerini ve Miraç gecesinin ibadet hayatındaki önemini açıkça ortaya koyuyor.

Cennet, Cehennem ve Gayb Âlemi

Sahih hadislerde Hz. Peygamber’in Miraç sırasında:

Cenneti ve cehennemi gördüğü

Bazı peygamberlerle görüştüğü

İlahi hitaba mazhar olduğu

aktarılıyor. Bu rivayetler, Miraç gecesinin iman, ahiret ve kulluk bilincini güçlendiren yönünü ön plana çıkarıyor.

Miraç Kandili’nin Manevi Mesajı

Kur’an ayetleri ve sahih hadisler birlikte değerlendirildiğinde Miraç gecesinin verdiği temel mesajlar şöyle özetleniyor:

Namaz, müminin Allah’a yükselişidir

İman, sabır ve teslimiyet sonunda ilahi lütufla buluşur

Kul ile Allah arasındaki bağ, dua ve ibadetle güçlenir

Miraç Kandili, bu yönüyle sadece geçmişte yaşanmış bir mucizeyi hatırlatma gecesi değil; her mümin için manevi yükselişi ve kulluk bilincini tazeleme fırsatı olarak görülüyor.

İslam Âlimlerinin Ortak Görüşü

İslam âlimlerinin büyük çoğunluğu, Miraç olayının hak, gerçek ve mucizevi bir hadise olduğu konusunda ittifak ediyor. Ayetler ve sahih hadisler, Miraç’ın İslam inancındaki yerini sağlam bir zemine oturtuyor.

Sonuç: Miraç Gecesi Kur’an ve Sünnetle Sabit Bir Hakikat

Miraç Kandili; Kur’an-ı Kerim ayetleriyle işaret edilen, Peygamber Efendimizin sahih hadisleriyle ayrıntıları açıklanan kutlu bir gece olarak kabul ediliyor. Bu gece; namazın kıymetini idrak etmek, Allah’a yakınlaşmak ve iman tazelemek isteyen müminler için eşsiz bir manevi fırsat sunuyor.

Miraç gecesinin, tüm İslam âlemi için rahmete, affa ve hidayete vesile olması temenni ediliyor.