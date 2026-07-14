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SON DEPREMLER! AFAD son depremler! Kandilli son depremler! Kahramanmaraş'ta deprem oldu mu? Son deprem nerede oldu? Az önce deprem nerede oldu son dakika?

14.07.2026 - 21:50Güncellenme Tarihi:
SON DEPREMLER! AFAD son depremler! Kandilli son depremler! Kahramanmaraş'ta deprem oldu mu? Son deprem nerede oldu? Az önce deprem nerede oldu son dakika?

AFAD deprem meydana geldiğini duyurdu. SON DEPREMLER! AFAD son depremler! Kandilli son depremler! Kahramanmaraş'ta deprem oldu mu? Son deprem nerede oldu? Gaziantep son depremler! Az önce deprem nerede oldu son dakika? İşte son dakika gelişmesi...

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 21.27’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 8.53 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

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