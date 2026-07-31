Kızıltepe Belediyesi'nde zabıtaydı, gösterdiği azimle doktor oldu! Zabıta yeleğini çıkarıp önlük giydi

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Belediye Başkanı Zeyni İpek, törende yaptığı konuşmada şunları kaydetti:"Şemsettin kardeşimizin hem çalışıp hem de eğitimini başarıyla tamamlayarak doktor olarak atanması bizleri son derece mutlu etmiş ve gururlandırmıştır. Bu başarı, azim ve kararlılığın en güzel örneklerinden biridir. Kendisini yürekten tebrik ediyor, yeni görev yeri olan Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde üstün başarılar diliyorum. Yolunun ve bahtının açık olmasını temenni ediyorum."