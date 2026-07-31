GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemDüzce'de 48 yıl boyunca mahkumlar kaldı, şimdi öğrencilerin mekanı olacak
HaberlerGündem Haberleri Düzce'de 48 yıl boyunca mahkumlar kaldı, şimdi öğrencilerin mekanı olacak

Düzce'de 48 yıl boyunca mahkumlar kaldı, şimdi öğrencilerin mekanı olacak

31.07.2026 - 16:52Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Düzce'de 48 yıl boyunca mahkumlar kaldı, şimdi öğrencilerin mekanı olacak

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 48 yıl cezaevi olarak kullanılan atıl yapı, kütüphane ve sosyal yaşam merkezine dönüştürülüyor.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yapıdaki çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda ilerliyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Faruk Özlü, yapıyı bilim ve kültür yuvasına dönüştürecek projenin hızla ilerlediğini belirtti.

Yapının 48 yıl boyunca cezaevi olarak kullanılmasının ardından 12 Nisan 2013'te kapatıldığını aktaran Özlü, "Yapı özgün mimari dokusunun korunması esas alınarak, tüm iç duvarlar sıvalı olarak düzenlenecek, avlu alanlarında taş ve derz uygulamaları yapılacak. Peyzaj projesi yapılması gerekli. Burası çok geniş bir alan değil, yaklaşık 2 dönüm. İnşallah bu sene bitireceğiz. Çok güzel bir kütüphane olacak." ifadelerini kullandı.

Düzcede 48 yıl boyunca mahkumlar kaldı, şimdi öğrencilerin mekanı olacak

Yüzde 30-40 ilerleme sağlanan çalışmaların yıl sonuna doğru tamamlanması hedefleniyor.

Yapı, çalışmaların tamamlanmasının ardından modern kullanım alanlarıyla hem kütüphane hem de sosyal yaşam merkezi olarak hizmet verecek.

Güncel Haberler

Kızıltepe Belediyesi'nde zabıtaydı, gösterdiği azimle doktor oldu! Zabıta yeleğini çıkarıp önlük giydi
#Gündem

Kızıltepe Belediyesi'nde zabıtaydı, gösterdiği azimle doktor oldu! Zabıta yeleğini çıkarıp önlük giydi

Düzce'de 48 yıl boyunca mahkumlar kaldı, şimdi öğrencilerin mekanı olacak
#Gündem

Düzce'de 48 yıl boyunca mahkumlar kaldı, şimdi öğrencilerin mekanı olacak

Rize'de 70 yıldır toplanmayan çay ağacının boyu 5 metreyi buldu: Görenler gözlerine inanamıyor!
#Gündem

Rize'de 70 yıldır toplanmayan çay ağacının boyu 5 metreyi buldu: Görenler gözlerine inanamıyor!