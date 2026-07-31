Rize'de 70 yıldır toplanmayan çay ağacının boyu 5 metreyi buldu: Görenler gözlerine inanamıyor!

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Envanter çalışmalarında kentte bu şekilde iki çay ağacı tespit ettiklerini belirten Yüksek, "Doğal ekosisteminde olduğu için biz bu alanı ziyaret ettik. Bu alanda örneklerimizi de aldık projelendirmemizi de yaptık. Hem bu alanın ekolojik değerlendirmesini, toprak özellikleriyle birlikte hem de peyzaj açısından planlama ve tasarım çalışmalarını yaptık ve yayınladık." dedi.



Yüksek, çay ağacının yaşı nedeniyle anıtsal bir değeri olduğunu düşündüklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Hem bireysel fotoğraf çekim noktaları olsun hem de özel günler için anlamlı görüntülerin alınabileceği önemli bir alan olarak değerlendirmeye çalışıyoruz. Biz o ağaca baktığımız zaman Rize'nin iklimsel değişimlerinin tanığı olmuş ve bugünlere gelmiş iyi bir gen kaynağı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu ağacın hem korunmasının hem de bu ağaçla ilgili yeni farklı çalışmaların yapılmasının çay bitkisinin Türkiye'deki gelişim serüvenine kanıt olacağını hem de turizm için de önemli bir kaynak değeri olacağını söyleyebilirim."