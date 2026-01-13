Tevbe ve İstiğfar Nedir, Nasıl Yapılır ve Kaç Defa Çekilir? Miraç Kandili Gecesi Günahlardan Tövbe Nasıl Edilir?

Haberin Devamı

Tevbe, bir kimsenin günah işledikten sonra pişman olup Allah’a dönmesi ve o günahı bir daha işlememeye karar vermesi anlamına gelir. Tevbe, İslam’da bir kişinin yapmış olduğu hatalardan dönmesi, günahlarını kabul etmesi ve Allah’a yönelmesi olarak tanımlanır.

Tevbe, içsel bir dönüşüm, gönül arınması ve manevi bir yenilenme anlamına gelir. Bir Müslüman, tevbe ederken hem günahını itiraf eder hem de o günahı bir daha işlememeye karar verir. Tevbe, samimi bir şekilde yapılması gereken bir ibadettir.

İstiğfar Nedir?

İstiğfar, Allah’tan af dileme anlamına gelir. İstiğfar, günahların affedilmesi için yapılan bir dua ve zikir olarak öne çıkar. İslam’da, "Estağfirullah" şeklinde sıkça tekrar edilen bu kelime, Allah’tan bağışlanma dilemek anlamını taşır.

İstiğfar, günahların affı ve manevi temizlik için yapılır. Hz. Peygamber (s.a.s.)’in de sıkça istiğfar ettiği rivayet edilmiştir. İstiğfar, kişinin Allah’a yönelmesi, günahlarından arınması ve Allah’a yakınlaşması için önemli bir ibadettir.

Tevbe ve İstiğfar Nasıl Yapılır?

Tevbe Nasıl Yapılır?

Tevbe etmek için birkaç adım takip edilmesi gerekir:

Samimi pişmanlık: Tevbe, samimi bir pişmanlıkla başlar. Kişi, işlediği günahtan dolayı gerçekten üzülmeli ve Allah’tan af dilemelidir. Günahı kabul etme: Kişi, yaptığı hatayı kabul etmeli ve günahını itiraf etmelidir. Bu adım, tevbenin ilk ve en önemli aşamasıdır. Günahı terk etme: Tevbe, sadece dil ile yapılmaz, aynı zamanda kişi günahından dönmeli ve bir daha işlememeye karar vermelidir. Allah’a yönelme: Tevbe ederken, kişi Allah’a yönelmeli ve O’ndan yardım dilemelidir. İçten bir şekilde dua ederek, tövbesinin kabul edilmesi için Allah’a yalvarmalıdır.

İstiğfar Nasıl Yapılır?

İstiğfar, dil ile yapılan bir dua ve zikir şeklidir. En yaygın “Estağfirullah” zikriyle, kişi Allah’tan af dileyebilir. İstiğfarı samimi bir kalple yapmak önemlidir. Bu zikir:

Kalpten bir tövbe ile yapılmalı

Dil ile sıkça tekrar edilmelidir. Örneğin: “Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah” şeklinde

Ayrıca, “Estağfirullah El Azim” gibi daha güçlü istiğfar ifadeleri de kullanılabilir.

Tevbe ve İstiğfar Kaç Defa Çekilir?

İstiğfarın kaç defa yapılması gerektiğine dair net bir sınır yoktur. Ancak Hz. Peygamber (s.a.s.), günde 100 defa istiğfar çekmeyi tavsiye etmiştir. Kişi, ne kadar çok istiğfar ederse, o kadar fazla sevap kazanır ve günahları affedilir.

Tevbe için de belirli bir sayı yoktur. Tevbe, bir kişinin samimiyetine ve içsel dönüşümüne bağlı olarak yapılır. Kişi pişmanlık duyduğu sürece tövbesini yapabilir.

Miraç Kandili Gecesi Günahlardan Tövbe Nasıl Edilir?

Miraç Kandili, günahların affı ve tövbenin kabulü açısından son derece mübarek bir gecedir. Bu gecede günahlardan tövbe etmek için yapılması gerekenler şunlardır:

1. Samimi Bir Tövbe Edin

Miraç Kandili gecesinde, günahlarınızdan samimiyetle pişman olun. İçten bir şekilde Allah’a yönelin ve O’ndan af dileyin.

2. Nafile Namaz Kılın

Miraç Kandili gecesi, nafile namazlarla Allah’a yaklaşın. Bu namazlar, kaza namazları, teheccüd namazı, hacet namazı gibi nafile ibadetleri içerir.

3. Dua ve Zikirle Allah’a Yönelin

“Estağfirullah” zikirleriyle, günahlarınızın affı için dua edin. Salavat getirmek de bu gecede oldukça faziletli bir ibadettir.

4. Helallik Dileyin

İnsanlarla olan kırgınlıkları, küskünlükleri gidermek için helallik dileyin. Bu, Allah’tan af dilemenin yanında insanlarla barış anlamına da gelir.

5. Allah’a Şükredin ve Yemin Edin

Miraç Kandili gecesinde, Allah’a şükredin ve bir daha o hataları yapmamaya karar verin.

Miraç Kandili ve Tövbenin Fazileti

Miraç Kandili, günahların affedilmesi ve kalplerin arınması için özel bir gecedir. Bu geceyi, tövbe ve istiğfar ile geçiren bir kişi, Allah’ın rahmetine ve affına mazhar olur. Hz. Peygamber (s.a.s.)’in Miraç sırasında, namazın farz kılındığı gecede günahların bağışlanması için Allah’a yapılan dua ve ibadetlerin kabul olduğu ifade edilmiştir.

Sonuç: Tövbe ve İstiğfarla Arınmak

Tövbe ve istiğfar, insanın manevi arınması ve günahlarından temizlenmesi için en önemli araçlardır. Miraç Kandili gecesi, günahların affı, içsel huzurun sağlanması ve Allah’a yakınlaşmak için en değerli gecelerden biridir. Bu mübarek geceyi, samimi bir tövbe ve sürekli istiğfar ile değerlendirmek, manevi kazanç sağlar ve Allah’ın rahmetine mazhar olmamıza vesile olur.