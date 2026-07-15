Tarımda yeni dönem başladı! Çiftçilerin işi kolaylaşacak: Telefonlara anlık uyarı gelecek

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Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımsal üretimde verim ve kaliteyi artırmak amacıyla Gercüş ilçesindeki bağlar ve Antep fıstığı bahçelerinde "tahmin ve erken uyarı sistemi" kurdu. Gercüş ilçesinde kurulan "tahmin ve erken uyarı sistemi" ile don, dolu, kuraklık, aşırı yağış, sıcak hava dalgası ve kuvvetli rüzgâr gibi riskler önceden analiz edilecek. Bitki hastalıkları ve zararlıların görülme ihtimali önceden değerlendirilerek, ilaçlama için en doğru zaman belirlenecek.