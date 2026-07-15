Ardahan'da 3'üncü üstlük uygulamasına geçildi: Ağustos'ta rekor bekleniyor

2

Ardahan Arıcılar Birliğine üye yaklaşık 620 arıcı, kent genelindeki yaklaşık 35 bin kovanda hasat hazırlıklarını sürdürüyor. Merkeze bağlı Çataldere köyü muhtarı Necdet Bilgin, sezonun şu ana kadarki bölümünün geçen yıla göre daha olumlu geçtiğini söyledi. Bilgin, "Bazı kovanlarda 10 peteğin üzerine 10 daha ekledik. Bu da 20 petek olmuş oluyor.