Ardahan'da 3'üncü üstlük uygulamasına geçildi: Ağustos'ta rekor bekleniyor
Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen Ardahan çiçek balında, yüksek verim beklentisi dolayısıyla birçok arıcı, kovanların bal depolama kapasitesini artıran üçüncü üstlük uygulamasına geçti.
İlkbaharda zengin floraya sahip yüksek rakımlı yayla ve meralara bırakılan kovanlarda üretilen Ardahan çiçek balında, bu yıl hava koşulları ile bitki örtüsünün arıcılık açısından elverişli seyretmesi, nektar akışını artırdı. Bal depolama kapasitesini yükseltmek isteyen üreticiler, kovanların güçlenmesiyle birlikte üçüncü üstlükleri yerleştirerek ağustos ayında başlayacak bal süzümüne hazırlanıyor. Arıcılıkta yüksek bal veriminin önemli göstergelerinden biri olarak kabul edilen üçüncü üstlük uygulaması, bu sezon birçok kovanda hayata geçirildi.
Ardahan Arıcılar Birliğine üye yaklaşık 620 arıcı, kent genelindeki yaklaşık 35 bin kovanda hasat hazırlıklarını sürdürüyor. Merkeze bağlı Çataldere köyü muhtarı Necdet Bilgin, sezonun şu ana kadarki bölümünün geçen yıla göre daha olumlu geçtiğini söyledi. Bilgin, "Bazı kovanlarda 10 peteğin üzerine 10 daha ekledik. Bu da 20 petek olmuş oluyor.
Özellikle havalardan dolayı geçen yıla oranla iyi gözüküyor. 2026 bal sezonunda üstlükler atmaya başladık. Bu ayın birinden itibaren yapmaya başladık. Kovanlar güçlendikçe üstlük atıyoruz." dedi. Bilgin ailesinin kızı Büşra Bilgin ise üretim hedefine ilişkin "Şu an iyi görünüyor." dedi. Hava Bilgin de geçen yıla göre bal veriminin daha yüksek olmasını beklediklerini anlattı.