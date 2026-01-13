GAZETE VATAN ANA SAYFA
Miraç Kandili Gecesi Hangi Nafile Namazlar Kılınır? Kaç Rekat, Ne Zaman Kılınır ve Nasıl Niyet Edilir? Miraç Kandili Nafile Namazlar Listesi

13.01.2026 - 14:49
Miraç Kandili Gecesi Hangi Nafile Namazlar Kılınır? Kaç Rekat, Ne Zaman Kılınır ve Nasıl Niyet Edilir? Miraç Kandili Nafile Namazlar Listesi

İslam dünyasında manevi derinliğiyle idrak edilen Miraç Kandili, namaz, dua ve tefekkürle ihya edilen mübarek geceler arasında yer alıyor. Bu anlamlı gecede en çok merak edilen konuların başında ise “Miraç Kandili gecesi hangi nafile namazlar kılınır, kaç rekat kılınır ve nasıl niyet edilir?” soruları geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın genel ibadet anlayışı doğrultusunda, Miraç Kandili’nde kılınabilecek nafile namazları ve uygulama detaylarını haberleştirdik.

Miraç Kandili’nde Özel Nafile Namaz Var mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Din İşleri Yüksek Kurulu’nun açıklamalarına göre, Miraç Kandili’ne özgü farz ya da sünnet olarak belirlenmiş özel bir namaz bulunmuyor. Ancak bu mübarek gecede:

  • Nafile namaz kılmak

  • Kaza namazı eda etmek

  • Dua ve zikirle geceyi ihya etmek

dini açıdan uygun ve tavsiye edilen ibadetler arasında yer alıyor.

Bu nedenle Miraç Kandili’nde kılınan namazlar, “kandile özel” değil, genel nafile namazlar kapsamında değerlendiriliyor.

Miraç Gecesi 12 Rekat Namaz Kılınışı: Hacet Namazı Olarak Nasıl Uygulanır? Niyeti, Selam Sayısı ve Sonrasında Okunacak Dualar
Miraç Gecesi 12 Rekat Namaz Kılınışı: Hacet Namazı Olarak Nasıl Uygulanır? Niyeti, Selam Sayısı ve Sonrasında Okunacak Dualar

Miraç Kandili Gecesi Kılınabilecek Nafile Namazlar

1. Teheccüd Namazı

  • Ne zaman kılınır? Yatsı namazından sonra uyuyup, gecenin ilerleyen saatlerinde

  • Kaç rekat? En az 2, genellikle 2, 4, 6 veya 8 rekat

  • Niyet:

    “Niyet ettim Allah rızası için teheccüd namazı kılmaya.”

Miraç Kandili gecesinde teheccüd namazı, en faziletli nafile ibadetler arasında yer alıyor.

2. Hacet Namazı

  • Ne zaman kılınır? Günün veya gecenin herhangi bir vaktinde

  • Kaç rekat? En az 2 rekat; isteyenler 4, 6 veya 12 rekat kılabiliyor

  • Niyet:

    “Niyet ettim Allah rızası için hacet namazı kılmaya.”

Bu namaz, özellikle Miraç gecesinde dua ve dileklerle birlikte eda ediliyor.

Miraç Kelimesi Ne Anlama Gelir? Miraç Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı, Kökeni ve Dini Manası
Miraç Kelimesi Ne Anlama Gelir? Miraç Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı, Kökeni ve Dini Manası

3. Tesbih Namazı

  • Ne zaman kılınır? Gece veya gündüz

  • Kaç rekat? 4 rekat (tek selamla veya iki selamla)

  • Niyet:

    “Niyet ettim Allah rızası için tesbih namazı kılmaya.”

Tesbih namazı, Diyanet kaynaklarında nafile ibadetler arasında yer alıyor ve kandil gecelerinde tercih edilebiliyor.

4. Kaza Namazı

  • Ne zaman kılınır? Her zaman

  • Kaç rekat? Borca göre değişir

  • Niyet:

    “Niyet ettim Allah rızası için üzerimdeki ilk kaza namazını kılmaya.”

Diyanet’e göre kaza namazı borcu olanlar için nafile namazlardan önce kaza namazı kılmak daha faziletli kabul ediliyor.

5. Şükür Namazı

  • Ne zaman kılınır? Bir nimete şükür amacıyla her zaman

  • Kaç rekat? 2 rekat

  • Niyet:

    “Niyet ettim Allah rızası için şükür namazı kılmaya.”

Miraç Kandili, nimetleri tefekkür etmek için önemli bir fırsat olarak görülüyor.

Nafile Namazlar Ne Zaman Kılınmalı?

Miraç Kandili gecesinde nafile namazlar:

  • Akşam ve yatsı namazından sonra

  • Gece yarısından sonra (teheccüd vakti)

  • İmsak vaktine kadar

kılınabiliyor. Ancak kerahat vakitlerinde namaz kılınmaması gerektiği hatırlatılıyor.

Niyet Nasıl Edilir?

Diyanet’in ibadet anlayışına göre:

  • Niyet kalben yapılır, dil ile söylenmesi şart değildir

  • Namazın türünü belirtmek yeterlidir

  • Uzun ve karmaşık niyet cümlelerine gerek yoktur

Miraç Kandilinde 100 Defa İstiğfar Nedir? Miraç Gecesi 100 Kez Tövbe ve İstiğfar Çekmenin Anlamı ve Manevi Önemi
Miraç Kandilinde 100 Defa İstiğfar Nedir? Miraç Gecesi 100 Kez Tövbe ve İstiğfar Çekmenin Anlamı ve Manevi Önemi

Diyanet’in Önemli Hatırlatması

Diyanet İşleri Başkanlığı, kandil gecelerinde ibadetlerin belirli sayılara ve kalıplara zorlanmaması gerektiğini vurguluyor. Buna göre:

  • Nafile namazlar zorunlu değildir

  • Az ya da çok kılınması kişiye bağlıdır

  • Önemli olan ihlas, samimiyet ve sürekliliktir

Sonuç: Miraç Kandili Gecesi İbadetle Değerlendirilmeli

Miraç Kandili, Müslümanlar için Allah’a yakınlaşma ve manevi yükseliş gecesi olarak kabul ediliyor. Bu gecede kılınan nafile namazlar; teheccüd, hacet, tesbih ve kaza namazlarıyla birlikte dua ve tövbe ile anlam kazanıyor.

Ancak ibadetlerin özünü; rekat sayısı ya da isimlerinden ziyade, samimi niyet ve ihlaslı kulluk bilinci oluşturuyor. Miraç Kandili’nin tüm İslam âlemi için hayra, berekete ve huzura vesile olması temenni ediliyor.

