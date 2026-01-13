Miraç Kandili Gecesi Hangi Nafile Namazlar Kılınır? Kaç Rekat, Ne Zaman Kılınır ve Nasıl Niyet Edilir? Miraç Kandili Nafile Namazlar Listesi
İslam dünyasında manevi derinliğiyle idrak edilen Miraç Kandili, namaz, dua ve tefekkürle ihya edilen mübarek geceler arasında yer alıyor. Bu anlamlı gecede en çok merak edilen konuların başında ise “Miraç Kandili gecesi hangi nafile namazlar kılınır, kaç rekat kılınır ve nasıl niyet edilir?” soruları geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın genel ibadet anlayışı doğrultusunda, Miraç Kandili’nde kılınabilecek nafile namazları ve uygulama detaylarını haberleştirdik.
Miraç Kandili’nde Özel Nafile Namaz Var mı?
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Din İşleri Yüksek Kurulu’nun açıklamalarına göre, Miraç Kandili’ne özgü farz ya da sünnet olarak belirlenmiş özel bir namaz bulunmuyor. Ancak bu mübarek gecede:
Nafile namaz kılmak
Kaza namazı eda etmek
Dua ve zikirle geceyi ihya etmek
dini açıdan uygun ve tavsiye edilen ibadetler arasında yer alıyor.
Bu nedenle Miraç Kandili’nde kılınan namazlar, “kandile özel” değil, genel nafile namazlar kapsamında değerlendiriliyor.
Miraç Kandili Gecesi Kılınabilecek Nafile Namazlar
1. Teheccüd Namazı
Ne zaman kılınır? Yatsı namazından sonra uyuyup, gecenin ilerleyen saatlerinde
Kaç rekat? En az 2, genellikle 2, 4, 6 veya 8 rekat
Niyet:
“Niyet ettim Allah rızası için teheccüd namazı kılmaya.”
Miraç Kandili gecesinde teheccüd namazı, en faziletli nafile ibadetler arasında yer alıyor.
2. Hacet Namazı
Ne zaman kılınır? Günün veya gecenin herhangi bir vaktinde
Kaç rekat? En az 2 rekat; isteyenler 4, 6 veya 12 rekat kılabiliyor
Niyet:
“Niyet ettim Allah rızası için hacet namazı kılmaya.”
Bu namaz, özellikle Miraç gecesinde dua ve dileklerle birlikte eda ediliyor.
3. Tesbih Namazı
Ne zaman kılınır? Gece veya gündüz
Kaç rekat? 4 rekat (tek selamla veya iki selamla)
Niyet:
“Niyet ettim Allah rızası için tesbih namazı kılmaya.”
Tesbih namazı, Diyanet kaynaklarında nafile ibadetler arasında yer alıyor ve kandil gecelerinde tercih edilebiliyor.
4. Kaza Namazı
Ne zaman kılınır? Her zaman
Kaç rekat? Borca göre değişir
Niyet:
“Niyet ettim Allah rızası için üzerimdeki ilk kaza namazını kılmaya.”
Diyanet’e göre kaza namazı borcu olanlar için nafile namazlardan önce kaza namazı kılmak daha faziletli kabul ediliyor.
5. Şükür Namazı
Ne zaman kılınır? Bir nimete şükür amacıyla her zaman
Kaç rekat? 2 rekat
Niyet:
“Niyet ettim Allah rızası için şükür namazı kılmaya.”
Miraç Kandili, nimetleri tefekkür etmek için önemli bir fırsat olarak görülüyor.
Nafile Namazlar Ne Zaman Kılınmalı?
Miraç Kandili gecesinde nafile namazlar:
Akşam ve yatsı namazından sonra
Gece yarısından sonra (teheccüd vakti)
İmsak vaktine kadar
kılınabiliyor. Ancak kerahat vakitlerinde namaz kılınmaması gerektiği hatırlatılıyor.
Niyet Nasıl Edilir?
Diyanet’in ibadet anlayışına göre:
Niyet kalben yapılır, dil ile söylenmesi şart değildir
Namazın türünü belirtmek yeterlidir
Uzun ve karmaşık niyet cümlelerine gerek yoktur
Diyanet’in Önemli Hatırlatması
Diyanet İşleri Başkanlığı, kandil gecelerinde ibadetlerin belirli sayılara ve kalıplara zorlanmaması gerektiğini vurguluyor. Buna göre:
Nafile namazlar zorunlu değildir
Az ya da çok kılınması kişiye bağlıdır
Önemli olan ihlas, samimiyet ve sürekliliktir
Sonuç: Miraç Kandili Gecesi İbadetle Değerlendirilmeli
Miraç Kandili, Müslümanlar için Allah’a yakınlaşma ve manevi yükseliş gecesi olarak kabul ediliyor. Bu gecede kılınan nafile namazlar; teheccüd, hacet, tesbih ve kaza namazlarıyla birlikte dua ve tövbe ile anlam kazanıyor.
Ancak ibadetlerin özünü; rekat sayısı ya da isimlerinden ziyade, samimi niyet ve ihlaslı kulluk bilinci oluşturuyor. Miraç Kandili’nin tüm İslam âlemi için hayra, berekete ve huzura vesile olması temenni ediliyor.