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Kahreden kaza! 11 yaşındaki çocuk öldü, 8 kişi yaralandı

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

22.07.2023 - 15:19 | | İHA
Kahreden kaza! 11 yaşındaki çocuk öldü, 8 kişi yaralandı

Kaza, Sinop-Boyabat karayolu Dranaz Tüneli mevkisinde meydana geldi. Beyzanur Tüysüz idaresindeki 57 AAN 504 plakalı otomobil, Sinop-Boyabat karayolu Dranaz Tüneli mevkisinde yola çıkan ineğe çarpmamak için manevra yapınca karşı şeritten gelen Hüseyin Akgül’ün kullandığı 55 BAY 67 plakalı otomobille çarpıştı.

Kahreden kaza 11 yaşındaki çocuk öldü, 8 kişi yaralandı

Kazada yaralanan Özlem Koyuncu Akgül (45), Beren Akgül (9), Ahmetcan Akgül (75), Razan Koyuncu (71) Satılmış Koyuncu (45), Emre Tüysüz (8), Beyzanur Tüysüz (20), Nuriye Tüysüz (43) ve Yasemin Tüysüz (11), sağlık ekiplerince Boyabat ve Sinop'taki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Yasemin Tüysüz hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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