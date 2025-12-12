Kahramanmaraş’ta TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Göksun-Andırın kara yolunun Bostandere Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Andırın yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 17 SB 958 plakalı TIR, karşı yönden gelen Fatih Yılmaz (24) yönetimindeki 80 AEF 162 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada demir yığınına dönen otomobilin sürücüsü Yılmaz ile yanındaki Mehmet Temiz (22) araçta sıkışarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan Fatih Yılmaz ile Mehmet Temiz, ambulanslarla Andırın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.