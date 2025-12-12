GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKahramanmaraş’ta TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 2 yaralı
HaberlerGündem Haberleri Kahramanmaraş’ta TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 2 yaralı

Kahramanmaraş’ta TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 2 yaralı

12.12.2025 - 00:49Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İskender ZENGİN/ ANDIRIN(Kahramanmaraş), (DHA)

Kahramanmaraş’ta TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 2 yaralı

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde TIR ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Göksun-Andırın kara yolunun Bostandere Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Andırın yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 17 SB 958 plakalı TIR, karşı yönden gelen Fatih Yılmaz (24) yönetimindeki 80 AEF 162 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada demir yığınına dönen otomobilin sürücüsü Yılmaz ile yanındaki Mehmet Temiz (22) araçta sıkışarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan Fatih Yılmaz ile Mehmet Temiz, ambulanslarla Andırın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel Haberler

Kahramanmaraş’ta TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 2 yaralı
#Gündem

Kahramanmaraş’ta TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 2 yaralı

Burdur'da kalorifer kazanı patladı, yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
#Gündem

Burdur'da kalorifer kazanı patladı, yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Elazığ-Bingöl karayolunda kontrolü kaybedilen otomobil kavşaktaki refüje çıktı: 1 yaralı
#Gündem

Elazığ-Bingöl karayolunda kontrolü kaybedilen otomobil kavşaktaki refüje çıktı: 1 yaralı