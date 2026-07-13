Toprağın altı da üstü de hazine! Erzurum'da şifa bahçeleri kapılarını açıyor

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Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü olarak 2025 yılında bir ilki gerçekleştirdiklerini söyleyen Karakurt, "Erzurum Şifa Bahçeleri Projesini hayata geçirdik. Erzurum Şifa Bahçeleri Projesi kapsamında; Erzurum Orman Fidanlık Şefliğimizde 1,5 dekarlık alanda Tıbbi ve Aromatik Bitkilerle Şifa Bahçesi kurduk. Bu proje aslına bakılacak olursa bir farkındalık projesi. Burada amaç gıdadan, kozmetiğe, geleneksel ve tamamlayıcı tıptan, aromaterapiye kadar birçok alanda kullanılan tıbbi ve aromatik bitkileri Erzurum halkımıza tanıtmak ve diledikleri alanda kullanımlarına imkan vermek. Kuruluşunu yaptığımız Şifa Bahçesine; 2025 yılı ilkbahar ve sonbahar döneminde; 7 bin 435 adet lavanta, bin 190 adet kekik, 650 adet zufa otu, bin 700 adet adaçayı, 225 adet ekinezya, 320 adet karamürver, 110 adet melisa, 390 adet nane 72 adet kırlangıç otu fidanı olmak üzere; 15 bin adet fidan dikildi. 2026 yılı ilkbahar döneminde de; bin adet sarı kantaron, 500 adet koni çiçeği, bin adet oğul otu, 500 adet İstanbul kekiği fidanı olmak üzere toplam 3 bin adet fidan dikildi. İki yıl içerisinde Erzurum ve çevre illerimizde yaşayan vatandaşlarımız fidanlığımıza gelerek bu alanda yetiştirdiğimiz tıbbi ve aromatik fidanlardan alarak kendi bahçe ve balkonlarında hatta cam kenarlarında yetiştiricilik yapacaklardır. Erzurum'a şifa ve doğal güzellik katacak bu bahçenin hem ilimize hem de Bölgemize hayırlı olmasını dileriz" şeklinde konuştu. Bölge Müdürlüğü bünyesinde yürütülen trüf mantarı envanter çalışmaları hakkında bilgilendirme yapan Karakurt, "Trüf mantarı, bütün gelişimini toprak altında tamamlayan, patatese benzer yapısıyla siyah ve beyaz türleri bulunan, başta meşe ağaçlarının ve bazı çalımsı türlerin köküne bağlı olarak yaşayan, ekonomik değeri oldukça yüksek, yer altı mantarına verilen isimdir. Siyah trüf (Tuber melanosporum) beyazımtırak trüf (Tuber borchii) dahil 5 Trüf mantarı arama işleminde; meşe ve fındık gibi ağaç kökleriyle simbiyotik yaşayan ve toprağın 5-20 cm altında yetişen bu mantarları bulmak için özel eğitimli köpekler kullanılır. Yasal olarak arama yapmak için yerelde Orman İşletme Müdürlüklerimizden izin alınması zorunludur. Trüf mantarları diğer mantarlarla kıyaslandığında, protein ve mineral madde içerikleri bakımından daha zengindir. Güçlü aromaları ve ekonomik değerlerinin yüksekliğinden dolayı çok pahalı mantar türdür. Ülkemizde doğal olarak yetişmekte olup, çeşit ve kalitesine göre kilogramı 100 ila 750 Euro arasında değişmektedir. Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü Olarak; ilk yapay trüf ormanını tesis ettik" diye konuştu.