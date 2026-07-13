Bingöl'de yüzbinlerce küçükbaşı koruyan mucize: 2 bin 600 rakımda manzara değişti

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Yaylada üreticilerle bir araya gelmek ve onların yaşamına ortak olmak istediklerini belirten Çelik, "Bingöl ilimizin Şerafettin Dağları'ndayız. Şerafettin Dağları Solhan ve Karlıova ilçelerimiz arasında olan ve küçükbaş hayvancılık için inanılmaz güzel yerler. Bizler de buradaki üreticilerimizle bir araya gelmek istedik. Onları ziyaret etmek istedik. Güzel bir gün oldu. Gece de onlarla beraber kaldık. Gerçekten baktığımız zaman Bingöl'ümüzün özellikle küçükbaş hayvancılık için potansiyeli var. Tabii bir ülke potansiyelini ancak o ülkede güvenlik ve asayiş varsa kullanabiliyor. Şükürler olsun bugün inanılmaz derecede huzur var. Allah'a şükürler olsun vatandaşlarımız çok rahat bir şekilde gelip hayvancılık yapıyor, üretim yapıyor. Biz de onların bu yaşamına ortak olmak istedik, bizi de misafir ettiler. Gece de onlarla beraber kaldık. Güzel bir gece oldu. İnşallah bundan sonraki süreçte de sürekli üreticilerimizle beraber olacağız" dedi.