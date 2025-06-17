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GündemKahramanmaraş'ta ağır hasarlı bina yıkılırken iş makinesinin üzerine devrildi! Operatör enkaz altında kaldı
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Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı bina yıkılırken iş makinesinin üzerine devrildi! Operatör enkaz altında kaldı

17.06.2025 - 17:49Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binanın yıkım sırasında iş makinesinin üzerine devrilmesi sonucu enkaz altında kalan operatör hayatını kaybetti.

6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan merkez Onikişubat ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki 9 katlı binanın yıkımı için çalışma başlatıldı. Bina, yıkım sırasında iş makinesinin üzerine devrildi.

Kahramanmaraşta ağır hasarlı bina yıkılırken iş makinesinin üzerine devrildi Operatör enkaz altında kaldı

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve AFAD arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, enkaz altında kalan iş makinesi operatörü Ömürcan Akyürek'in (26) kurtarılması için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından Akyürek'in cansız bedenine ulaşıldı.

Kahramanmaraşta ağır hasarlı bina yıkılırken iş makinesinin üzerine devrildi Operatör enkaz altında kaldı

Bu arada, binanın yıkılma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

 

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