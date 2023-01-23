GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu yolcu taşımaya başladı
ABONE OL

Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu yolcu taşımaya başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu hizmet vermeye başladı. Havalimanı metrosu sabah 06.00 itibariyle hizmete başlarken, vatandaşlar hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

23.01.2023 - 12:23 | | İHA
Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu yolcu taşımaya başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştiren Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu ilk seferini bugün gerçekleştirdi. Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada ulaşan yolcular bir ay boyunca metro hizmetinden ücretsiz yararlanacak.

Metro hizmeti ile Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na gelen yolcular ise konfordan ve hızdan memnun olduklarını söyledi.

Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu yolcu taşımaya başladı

Kağıthane, Eyüpsultan ve Arnavutköy ilçelerinden geçerek ve 8 istasyonla günlük 800 bin yolcuya hizmet edecek kapasitedeki metro hattının hizmete girmesiyle İstanbul Havalimanı'na Kağıthane'den 24 dakikada, Göktürk'ten 12 dakikada ulaşılabilecek.

Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu yolcu taşımaya başladı

HAVALİMANI 12 LİRA

Bir ay boyuncu ücretsiz olarak kullanılacak olan İstanbul Havalimanı metro ücreti, metrobüs ücretiyle aynı olacak. Buna göre, kısa mesafe 9,90 lira, havalimanı ise 12 lira olarak belirlendi. Öte yandan, seferlerin 20 dakika aralıkla yapılacağı öğrenildi.

Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu yolcu taşımaya başladı

METROYU GEZMEK İÇİN GELİYORLAR

Hizmete sunulan metroyla Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'nı gezmeye geldiğini söyleyen Halil İbrahim Turgut, "Metroyu gezmek için geldim. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Kağıthane'den havalimanına çok hızlı geldik ve metro çok konforluydu. Daha önce otobüsle geliyordum" dedi.

Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu yolcu taşımaya başladı

İranlı yolcu Daniel ise "Tahran'a gidiyorum, çok hızlı geldik, 24 dakikada buraya geldik. Çok ucuz" diye konuştu.

Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu yolcu taşımaya başladı

Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu yolcu taşımaya başladı

Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu yolcu taşımaya başladı


    GÜNCEL HABERLER

    Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan provokatör Rasmus Paludan'dan skandal açıklama!

    Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan provokatör Rasmus Paludan'dan skandal açıklama!

    Kurbanlarını 'hamburgere' dönüştürdü, müşterilere yedirdi! 'Çok zevk aldım'

    Kurbanlarını 'hamburgere' dönüştürdü, müşterilere yedirdi! 'Çok zevk aldım'

    Yargıtay üyesi Feyzi Eroğlu, YSK üyeliğine seçildi

    Yargıtay üyesi Feyzi Eroğlu, YSK üyeliğine seçildi