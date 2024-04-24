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16 ilde Sibergöz operasyonları: 58 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ilde düzenlenen Sibergöz-33 Operasyonları'nda 16, 11 ilde düzenlenen Sibergöz-34 Operasyonları'nda 47 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

24.04.2024 - 08:22 |
16 ilde Sibergöz operasyonları: 58 şüpheli yakalandı

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımları...

5 ilde Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis Bahis ve Çocuk Müstehcenliği Suçlarının bilişim sistemleri kullanılarak işlenmesine yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “SİBERGÖZ-33” operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı.

SİBERGÖZ-34 OPERASYONLARI: 47 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Kocaeli, Adana, İstanbul, Samsun, Gaziantep, Mersin, İzmir, Denizli, Düzce, Ordu ve Bursa’da nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işleyen şahıslara yönelik “Sibergöz-34” operasyonları düzenlendi.

Şüpheli şahısların Facebook Marketplace isimli e-ticaret platformundan “Konteyner, Elektrikli Araba vb.” ilanı verdikleri, iletişime geçtikleri vatandaşlardan “ürün bedeli” adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Operasyonlarda 47 şüpheli yakalanırken çok sayıda dijital materyale ise el konuldu.

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