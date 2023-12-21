Kadınları fuhşa zorlayan şüpheliler adliyede

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 2 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu 8 şüphelinin kadınları uyuşturucuya alıştırarak, fuhşa zorladığını tespit etti. Kent merkezindeki adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 48 uyuşturucu hap, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, kenevir tohumu, ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 4 ruhsatsız tüfek ile 42 fişek ele geçirildi.

Operasyonla ilgili şüphelilerin mağdur ettiği 13'ü kadın 128 kişi, polise ifade verdi. Şüphelilerden 3'ü hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla ayrıca adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Tahir V. (59), Hikmet K. (51), Fatih O. (24), Emine S. (45) ve Hayriye Ç. (41), adliyeye sevk edildi. Diğer 3 şüphelisi ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.