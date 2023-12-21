Olay, 22 Åžubat 2022'de Derince Yenikent Mahallesi'ndeki bir markette meydana gelen olayda, AlÄ±ÅŸveriÅŸ yapan Belfun DoÄŸramacÄ± ve eÅŸi Sevda DoÄŸramacÄ±, Mustafa ÅžiÅŸek'in silahlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸramÄ±ÅŸ, Belfun DoÄŸramacÄ± kalbinden, eÅŸi Sevda DoÄŸramacÄ± ise kolundan vurulmuÅŸtu. SaldÄ±rÄ±da Belfun DoÄŸramacÄ± hayatÄ±nÄ± kaybederken, Sevda DoÄŸramacÄ± yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. Â SaldÄ±rÄ± sonrasÄ± kaÃ§an Mustafa ÅžiÅŸek ise olay yerine yaklaÅŸÄ±k 500 metre mesafede yakalanÄ±p, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.Â

OÄžLUNUN HAYATINI KAYBETTÄ°ÄžÄ° KAZADAN SORUMLU TUTTU

OlayÄ±n ardÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Belfun DoÄŸramacÄ± ile Mustafa ÅžiÅŸek'in komÅŸu olduklarÄ±, 2019 yÄ±lÄ±nda Mustafa ÅžiÅŸek'in oÄŸlu Batuhan'Ä±n (18) Belfun DoÄŸramacÄ±'nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± otomobilin kaza yapmasÄ± sonucunda hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ve ÅžiÅŸek'in bu sebeple Belfun DoÄŸramacÄ±'yla husumetli olduÄŸu ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.Â

SALDIRININ GÃ–RÃœNTÃœLERÄ° ORTAYA Ã‡IKTI

Marketteki silahlÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri ortaya Ã§Ä±ktÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, Ã§iftin markette gezdiÄŸi sÄ±rada Mustafa ÅžiÅŸek'in elinde silahla hÄ±zla Ã§iftin yanÄ±na gelerek saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, ardÄ±ndan Belfun DoÄŸramacÄ± ve eÅŸine ateÅŸ ettiÄŸi ardÄ±ndan ise olay yerinden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. SaldÄ±rÄ± sonrasÄ± olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekiplerinin, yaralÄ±larÄ± sedye ile taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.Â

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Â EV HAPSÄ°NE ALINDI

Olayla ilgili yapÄ±lan soruÅŸturmanÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan hazÄ±rlanan iddianame, Kocaeli 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi tarafÄ±ndan kabul edildi. OlayÄ±n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi marketin gÃ¼venlik kamerasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerine de yer verilen iddianamede, ÅžiÅŸek hakkÄ±nda mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± istenmiÅŸti. ÅžiÅŸek tutuklu kaldÄ±ktan bir sÃ¼re sonra ise geÃ§irdiÄŸi kalp ameliyatÄ± nedeniyle ev hapsine alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Â

"KORKUYORUM"

Can gÃ¼venliÄŸinin tehlikede olduÄŸunu dile getiren Sevda DoÄŸramacÄ±, "Bu olay 2019 yÄ±lÄ±nda bir trafik kazasÄ±yla baÅŸladÄ±. EÅŸimi Ã¶ldÃ¼rmÃ¼ÅŸ olan kiÅŸinin oÄŸluyla eÅŸim 2019 yÄ±lÄ±nda birlikte Antalyaâ€™ya gitmiÅŸlerdi. DÃ¶nÃ¼ÅŸ yolunda bir kadÄ±n bunlara arkadan sÃ¼ratli bir ÅŸekilde Ã§arptÄ±. Bu kazada maalesef Batuhan hayatÄ±nÄ± kaybetti. Benim eÅŸim de uzun bir yoÄŸun bakÄ±m sÃ¼recinden sonra beyin hasarÄ±ndan kaynaklÄ± bakÄ±ma muhtaÃ§ kaldÄ±. Bu Ã¼Ã§ yÄ±l boyunca ben sadece eÅŸimle ilgilendim. SonrasÄ±nda bu kaza davasÄ±nda biz eÅŸimi Ã¶ldÃ¼ren bu kiÅŸi ile birlikte karÅŸÄ± taraftan ÅŸikayetÃ§iydik. Kazada benim eÅŸimin hiÃ§bir suÃ§u yoktu. Bu zaten biliniyordu. SonrasÄ±nda ne oldu, niye oldu bilmiyorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ sÃ¼rekli olarak eÅŸime baktÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in kimseyle bir iletiÅŸim kuramadÄ±m. Â Bir gÃ¼n eÅŸim hava alsÄ±n diye onu dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±karmÄ±ÅŸtÄ±m. Bir markete gittik. Biz orada dolaÅŸÄ±rken Batuhanâ€™Ä±n babasÄ± hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde, elinde silahla bizim Ã¼stÃ¼mÃ¼ze yÃ¼rÃ¼dÃ¼. â€˜Sen benim oÄŸlumu Ã¶ldÃ¼rdÃ¼n, ben de seni Ã¶ldÃ¼receÄŸimâ€™ diye baÄŸÄ±rarak bize saldÄ±rdÄ±. Bir anda silahÄ±n arkasÄ±yla eÅŸimin baÅŸÄ±na vurdu. EÅŸim zaten yÃ¼zde 98 engelliydi, raporlarÄ± vardÄ±. Kendisini savunacak halde deÄŸildi. EÅŸim aldÄ±ÄŸÄ± darbeyle Ã¼zerime dÃ¼ÅŸtÃ¼. Yere yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±k. Ben olayÄ± anlamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken adam Ã§ok hÄ±zlÄ±ca silahÄ±yla eÅŸimin kalbini hedef alÄ±p ateÅŸ etti. EÅŸim kollarÄ±mda can verdi. Ben de kolumdan vuruldum ve Ã¶mÃ¼r boyu kolumdan engelli kaldÄ±m. Bir buÃ§uk yÄ±l sonra ben bunlarÄ± hazmetmeye, kabullenmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken eÅŸimi Ã¶ldÃ¼ren bu adamÄ±n saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± sebebiyle operasyon geÃ§irdiÄŸini, adli kontrolle ev hapsine Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendim. Orada yaÅŸayan tanÄ±dÄ±klarÄ±mdan bu adamÄ±n elini kolunu sallaya sallaya gezdiÄŸini duydum. Ben bunu kabul edemiyorum. Bu adamÄ±n bir an Ã¶nce cezaevine dÃ¶nmesini istiyorum. O dÄ±ÅŸarÄ±da dolaÅŸÄ±yor, benim eÅŸim topraÄŸÄ±n altÄ±nda. O ÅŸimdi ailesiyle evinde otururken, ben evimde yalnÄ±z oturuyorum. Ben bu acÄ±larla baÅŸ etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. Kendi can gÃ¼venliÄŸimden de korkuyorum. EÅŸimin hiÃ§bir suÃ§u olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiÄŸi halde eÅŸimi gelip Ã¶ldÃ¼ren kiÅŸinin bana bir ÅŸey yapmayacaÄŸÄ±nÄ± nereden bilebilirim? Bu kiÅŸi cezaevine dÃ¶nene kadar yakÄ±n koruma talep ediyorum" diye konuÅŸtu.

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"ONA AÄžABEY, BABA DÄ°YE HÄ°TAP EDERDÄ°K"

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DoÄŸramacÄ±, "Bu kazadan Ã¶nce bu kiÅŸilerle birkaÃ§ sene sÃ¼ren bir aile dostluÄŸumuz vardÄ±. EÅŸimle birlikte iÅŸ yapÄ±yorlardÄ±. Bizim her gÃ¼nÃ¼mÃ¼z birlikte geÃ§erdi. Birbirimizden habersiz bir ÅŸey yapmazdÄ±k. Birlikte yemeklere giderdik, Batuhan sÃ¼rekli bize gelirdi, bizi ziyaret ederdi. Birbirimizi severdik ve bir sorunumuz da yoktu. Kazadan sonra bu kiÅŸi olayÄ±n olduÄŸu ilk zaman bizimle gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yordu. Ä°letiÅŸimimiz vardÄ±. BirkaÃ§ ay sonra ne oldu bilmiyorum, bir gÃ¼n ben evdeyken beni telefonla aradÄ±. â€˜Gelip sizi Ã¶ldÃ¼receÄŸim, sizi oraya gÃ¶meceÄŸimâ€™ diye tehdit etti. Ama biz onunla o kadar yakÄ±ndÄ±k ki, ona aÄŸabey, baba diye hitap ederdik. Bu yÃ¼zden evlat acÄ±sÄ±ndan dolayÄ± bÃ¶yle konuÅŸtuÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼k ve hiÃ§bir ÅŸikayette bulunmadÄ±k. Hata etmiÅŸim. SonrasÄ±nda o adamÄ±n kendi ifadelerinden anladÄ±ÄŸÄ±m kadarÄ±yla bizim her adÄ±mÄ±mÄ±zÄ± yÄ±llarca takip etmiÅŸ. Biz bu sÃ¼re iÃ§erisinde kendisini hiÃ§ gÃ¶rmemiÅŸtik ama o bizim adÄ±m adÄ±m arkamÄ±zdaymÄ±ÅŸ. Olay gÃ¼nÃ¼ de bizi takip edip, arkamÄ±zdan gelmiÅŸ. Ã–yle tesadÃ¼f bir karÅŸÄ±laÅŸma deÄŸildi. ÃœstÃ¼mÃ¼ze doÄŸru elinde silahla direkt olarak geldi. Ben bu adamÄ±n cezaevine geri gÃ¶nderilmesini istiyorum. Can gÃ¼venliÄŸimden de endiÅŸeliyim" dedi.Â

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"YAKIN KORUMA TALEP EDÄ°YORUZ"

Avukat Ezel Demirkol, "Bu olayla ilgili yargÄ±lama devam ediyor. Ä°ddianame hazÄ±rlandÄ±. Burada deÄŸinilmesi gereken bir iki husus var. SanÄ±k saÄŸlÄ±k sebepleri nedeniyle bir operasyon geÃ§irdi ve cezasÄ± ev hapsine Ã§evrildi. Åžu anda sanÄ±k dÄ±ÅŸarÄ±da geziyor, ev hapsinde deÄŸil. Sokaklarda gezdiÄŸi sÃ¶yleniyor. Bu durumda mÃ¼vekkilimi tedirgin etmiÅŸtir. Can gÃ¼venliÄŸinden endiÅŸeliyiz. Bir yakÄ±n koruma talebimiz var. YargÄ±lama devam etmesine raÄŸmen iddianamede eksik olan hususlar mevcut. Rahmetli mÃ¼vekkilim kendini koruyamayacak dÃ¼zeydeydi. Akli dengesini yitirmiÅŸ, engelli raporlarÄ± mevcuttu. Bu kiÅŸiye karÅŸÄ± bÃ¶yle bir suÃ§ iÅŸlendiÄŸinden, bu durum nitelikli adam Ã¶ldÃ¼rmeye giriyor. Bunun Ã¶ncelikli olarak deÄŸerlendirilmesi lazÄ±m. Kan gÃ¼tme saiki ile adam Ã¶ldÃ¼rme de sÃ¶z konusu burada. Bir diÄŸer konuda bu kiÅŸinin mÃ¼vekkilimi arayÄ±p tehdit etmesi hususu, bu da tasarlayarak adam Ã¶ldÃ¼rmeye giriyor. Bu durumlarÄ±n tekrardan deÄŸerlendirilmesi gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. MÃ¼vekkilimin can gÃ¼venliÄŸinden endiÅŸeliyiz, yakÄ±n koruma talep ediyoruz" ifadelerini kullandÄ±.Â