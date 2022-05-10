TBMM Genel Kurulu, Meclis BaÅŸkanvekili SÃ¼reyya Sadi BilgiÃ§ baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±. Grup baÅŸkanvekilleri gÃ¼ndeme iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.

Ä°YÄ° Parti Grup BaÅŸkanvekili Erhan Usta, elektirik fatura fiyatlarÄ±na iliÅŸkin eleÅŸtiri yaptÄ±. MHP Grup BaÅŸkanvekili Levent BÃ¼lbÃ¼l, Dominik Cumhuriyeti'nden Haiti'ye giderken silahlÄ± gruplarca kaÃ§Ä±rÄ±lanÂ iÃ§erisinde 8 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ±n bulunduÄŸu otobÃ¼stekilerinÂ kurtarÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalara iliÅŸkin bilgi verdi.

BÃ¼lbÃ¼l, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nca kriz masasÄ± kurulduÄŸu ve vatandaÅŸlarÄ±n saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸu bilgisini paylaÅŸtÄ±.Â CHP Grup BaÅŸkanvekili Engin Ã–zkoÃ§, fiyat artÄ±ÅŸlarÄ± Ã¼zerine yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmasÄ±nda, hÃ¼kÃ¼metin tarÄ±m, ekonomi ve para politikalarÄ±nÄ± eleÅŸtirdi.Â AK Parti Grup BaÅŸkanvekili Muhammet Emin AkbaÅŸoÄŸlu da CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n dÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalar hakkÄ±nda konuÅŸtu. AkbaÅŸoÄŸlu, konut edindirme noktasÄ±nda vatandaÅŸlarÄ±n 30 milyar TL destekleneceÄŸini sÃ¶yledi.Â

KonuÅŸmalarÄ±nÂ ardÄ±ndan, TBMM Genel Kurulu'nda, kadÄ±nlaraÂ veÂ saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na yÃ¶nelik ÅŸiddetin Ã¶nlenmesi amacÄ±yla hazÄ±rlanan, 'TÃ¼rk Ceza Kanunu ve BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na DairÂ Kanun Teklifi'nin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine geÃ§ildi.Â