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GündemKadın sürücü akaryakıt istasyonunu birbirine kattı: Gaza basında market deposuna daldı
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Kadın sürücü akaryakıt istasyonunu birbirine kattı: Gaza basında market deposuna daldı

21.09.2026 - 10:21Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Kadın sürücü akaryakıt istasyonunu birbirine kattı: Gaza basında market deposuna daldı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir akaryakıt istasyonuna giren kadın sürücü, fren yerine gaza basında market deposuna daldı.

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Kaza, İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi'nde bir akaryakıt istasyonunda saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 KGJ 764 plakalı otomobili kullanan kadın sürücü, henüz bilinmeyen nedenle fren yerine gaza basınca marketin deposuna daldı. Kaza sonrası istasyon çalışanları yara almadan kurtulan sürücüyü, otomobilin bagajından dışarı çıkararak durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kadın sürücü akaryakıt istasyonunu birbirine kattı: Gaza basında market deposuna daldı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüyü ayakta sağlık kontrolünden geçirdi. Polis ekipleri ise kaza sonrası sürücüden olay hakkında bilgi aldı. Market deposuna giren otomobil, çekici ile bulunduğu yerden çıkarılarak otoparka götürüldü. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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