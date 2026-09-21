Erzurumlu yorgancı POS cihazı üzerinden dolandırıldı: '14 dakikada 115 bin liramı aldılar'

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Akşam saat 17.00 sıralarında beni arayan kişi genel müdürlükten kurulum için aradığını, yazarkasa POS cihazıyla ilgili işlem yapacaklarını söyledi. Güzel bir üslupla 'mobil şubeyi aç bana' dedi. Mobil şubeyi açtım. 'İşlem sürecince hesabının içine girme. Ben burada yazar kasa POS'u programlıyorum' dedi.



'Tamam' dedim. 'Onay kodu gelecek, ona evet yaz' dedi. İlk onay koduna onay verdim. Ardından bankanın sesli yanıt sistemi devreye girdi. Ona da 'Evet' deyince ilk etapta 100 bin liram gitti. İkinci onayı da verdikten sonra bu kez 15 bin liram gitti. Üçüncü işlem için onay gelince şüphelendim. 'Bunda bir iş var' dedim ve telefonu kapattım” diye konuştu.