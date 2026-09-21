Erzincan'da 20 bin dekarda yüzler güldü: Hasat bir hareketle başladı

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Çiftçilerden biri, tane doldurma döneminde yeterli yağış alınması halinde verimin daha yüksek olabileceğini ifade ederek, "Görüntü itibarıyla baktığımızda çok kötü değiller. Kötü olan yerler de olacaktır ama genel olarak baktığımızda çok kötü değil." dedi.Son yıllarda ekim alanı genişleyen çerezlik ayçiçeği, ilçenin önemli tarımsal ürünleri arasında yer alıyor.Bu yıl yaklaşık 8 bin ton rekolte beklenen ayçiçeğinde hasadın başlamasıyla ilçedeki tarlalarda biçerdöverlerin hareketliliği de arttı."Doğanın sarı gelini" olarak nitelendirilen ayçiçeklerinin hasadı, üreticilerin yoğun çalışmalarıyla sürdürülüyor.