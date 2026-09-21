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Erzincan'da 20 bin dekarda yüzler güldü: Hasat bir hareketle başladı

21.09.2026 - 09:52Güncellenme Tarihi:

Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde yaklaşık 20 bin dekar alanda ekimi yapılan çerezlik ayçiçeğinde hasat sezonu başladı.

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1Erzincan'da 20 bin dekarda yüzler güldü: Hasat bir hareketle başladı

İlçede mayıs ayında ekimi gerçekleştirilen ayçiçekleri, olgunlaşmasının ardından biçerdöverlerle tarlalardan hasat ediliyor.Kuraklığın etkili olduğu Çayırlı’da, özellikle ayçiçeğinin tane doldurma döneminde yeterli yağış alınamaması verimi etkiledi.Buna rağmen üreticiler, genel olarak mahsulün durumunun kötü olmadığını belirtiyor.

2Erzincan'da 20 bin dekarda yüzler güldü: Hasat bir hareketle başladı

Çiftçilerden biri, tane doldurma döneminde yeterli yağış alınması halinde verimin daha yüksek olabileceğini ifade ederek, "Görüntü itibarıyla baktığımızda çok kötü değiller. Kötü olan yerler de olacaktır ama genel olarak baktığımızda çok kötü değil." dedi.Son yıllarda ekim alanı genişleyen çerezlik ayçiçeği, ilçenin önemli tarımsal ürünleri arasında yer alıyor.Bu yıl yaklaşık 8 bin ton rekolte beklenen ayçiçeğinde hasadın başlamasıyla ilçedeki tarlalarda biçerdöverlerin hareketliliği de arttı."Doğanın sarı gelini" olarak nitelendirilen ayçiçeklerinin hasadı, üreticilerin yoğun çalışmalarıyla sürdürülüyor.

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