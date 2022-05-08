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Kadın polis mahalleyi birbirine kattı!

İstanbul Bahçelievler’de aralarında bir polis memurunun da bulunduğu dört genç kadın eğlenceden döndükten sonra bulundukları araçta alkol aldı.

08.05.2022 - 11:28 |
Kadın polis mahalleyi birbirine kattı!

Alkol şişelerini çöpe atarken çevredekileri rahatsız ettikleri gerekçesiyle kadınlara devriye ekiplerince müdahale edildi. Kimlikleri istenen dört kadın, polislere zorluk çıkardı. Polis memuru olarak görev yaptığı öğrenilen Gülizar K. isimli kadın polis, ekiplere polis kimliğini sallayarak “Size ne kimlik göstereceğim alt devre” dedi.

AÇIĞA ALINDI

Gülizar K. ile Pınar K.’nın polislerden İ.B.’ye yumruk attıkları öğrenildi. Ekipteki polislerin destek ekip çağırmasıyla Gülizar K., Pınar K., Mehtap D., Esra B. isimli kadınlar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından savcı talimatıyla serbest kalan dört kadından Gülizar K.’nın ise açığa alındığı öğrenildi.

YÜKSEK PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Trafik polislerinin de gelmesiyle gruba alkol kontrolü yapıldı. Polise ilk saldıran Pınar K., yasal sınırın iki katı alkollü çıktı.

KARAKOLDA DA SALDIRILARI DEVAM ETTİ

Polis merkezine götürülen grup burada da hakaret ve saldırılara devam etti. Polise saldıran polis Gülizar K. sosyal medya hesaplarını da oldukça aktif kullanan ve sık sık paylaşım yapan bir isimdi. Meslektaşları ondan ve yanındaki kadından şikayetçi olunca Gülizar K. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (Milliyet)

 

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