KYK YURTLARINDA KURALLAR DEĞİŞTİ! İşte öğrenciler için yeni düzenlemeler

Haberin Devamı

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurtlarında barınma ve disiplin kuralları değişti. 10 Kasım 2026 tarihli ve 33426 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelikle öğrencilerin yurtta kalma sürelerinden izin ve giriş işlemlerine, disiplin cezalarından elektronik tebligata kadar birçok konuda yeni hükümler getirildi.

Düzenlemenin en dikkat çekici bölümlerinden biri, yurda giriş saatleri dışında yurtta bulunmayan öğrencilerin durumuyla ilgili. Öğrenciye belirli koşullarda ulaşılamaması halinde yakınlarına bilgi verilecek. Ancak bildirim yapılacak kişi, öğrencinin reşit olup olmamasına göre değişecek.

KYK YURDUNA DÖNMEYEN ÖĞRENCİNİN AİLESİNE HABER VERİLECEK Mİ?

Yönetmeliğin 18'inci maddesine eklenen hükümle yurda giriş yapmayan öğrencilerin durumunun yakınlarına bildirilmesine ilişkin yeni bir uygulama getirildi.

Buna göre öğrencinin, izin kullandığı günler de dahil olmak üzere Bakanlık tarafından belirlenen yurda giriş saatleri dışında yurtta bulunmadığı tespit edilirse öncelikle kendisine ulaşılması esas alınacak.

Öğrenciye makul süre içerisinde ulaşılamaması halinde, ortaya çıkabilecek güvenlik risklerini önlemek amacıyla yurda giriş yapmadığı bilgisi Bakanlığın bilişim sistemi üzerinden yakınlarına iletilecek.

Reşit olmayan öğrencilerin velilerine, 18 yaşını doldurmuş öğrencilerin ise kendilerinin bildirdiği irtibat kişilerine bilgi verilecek.

Haberin Devamı

Dolayısıyla yeni düzenleme, yurda geç kalan her öğrencinin ailesine otomatik olarak mesaj gönderileceği anlamına gelmiyor. Bildirim için öğrencinin yurtta bulunmadığının tespit edilmesi ve kendisine makul süre içerisinde ulaşılamaması gerekiyor.

Ayrıca reşit öğrenciler açısından bildirim yapılacak kişi doğrudan anne veya baba değil, öğrencinin sisteme bildirdiği irtibat kişisi olacak.

KAYIT DONDURAN ÖĞRENCİLERİN YURTTA KALMA SÜRESİ DEĞİŞTİ

Yönetmelik değişikliğinin öğrenciler açısından önemli sonuçlarından biri de üniversitede kayıt dondurulan dönemlerle ilgili.

Yeni hükme göre normal eğitim süresi içerisinde öğrenim kaydını donduran öğrencilerin bu süreleri, yurtta barınma haklarına eklenecek.

Örneğin normal eğitim süresi dört yıl olan bir öğrencinin bu süre içerisinde bir dönem kayıt dondurması halinde, kayıt dondurduğu dönem yurtta barınma süresi hesabında dikkate alınacak.

Üstelik yurtta kalırken üniversitedeki kaydını donduran öğrenciler, eğitimlerine geri döndüklerinde yurt yerleştirmelerinde öncelikli olacak.

Haberin Devamı

Bu düzenleme, kayıt donduran öğrencilerin dönüşlerinde her koşulda aynı oda veya aynı yurda yerleştirileceği anlamına gelmiyor. Yönetmelik, dönüşte öncelikli yerleştirme hakkını düzenliyor.

DİSİPLİN CEZALARINA İTİRAZ SÜRESİ DEĞİŞTİ

Yeni yönetmelikle KYK yurtlarında verilen disiplin cezalarına itiraz süreleri de tebligat yöntemine göre yeniden belirlendi.

Buna göre disiplin cezası öğrenciye fiziki olarak tebliğ edilmişse tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde itiraz edilebilecek.

Elektronik ortamda yapılan tebligatlarda ise itiraz süresi beş gün olacak.

Elektronik tebligatın ne zaman yapılmış sayılacağı da yönetmelikte açıkça düzenlendi. Öğrencinin elektronik tebligat adresine ulaşan bildirim, bu tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş kabul edilecek.

Bu nedenle elektronik ortamda yapılan disiplin bildirimlerinin takip edilmesi, öğrencilerin itiraz haklarını süresinde kullanabilmesi açısından önem taşıyor.

DİSİPLİN SAVUNMASI İÇİN 5 GÜN SÜRE VERİLECEK

Haberin Devamı

Disiplin soruşturmalarında öğrencilerden savunma alınmasına ilişkin kurallar da değişti.

Yeni düzenlemeye göre öğrenciler, kendilerine yapılan tebliğden itibaren beş gün içerisinde yazılı veya elektronik ortamda savunma verebilecek.

Bu süre içinde savunma vermeyen öğrenci, savunma hakkından vazgeçmiş sayılacak.

Savunma, disiplin kurulunda yer alan başkan veya üyelerden biri tarafından alınacak. Disiplin işlemlerine ait bilgi ve belgeler de Bakanlığın bilişim sistemine kaydedilecek.

Sistemde teknik aksaklık yaşanması halinde işlemler fiziki ortamda yürütülebilecek.

SOSYAL MEDYA VE DİJİTAL PLATFORMLARLA İLGİLİ YENİ DİSİPLİN KURALLARI

Yönetmelikte yapılan değişikliklerle elektronik iletişim araçları ve dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilen bazı davranışlar da disiplin hükümlerinde açıkça yer aldı.

Bu kapsamda kişilerin özel hayatına ait görüntü, ses veya verilerin hukuka aykırı şekilde kaydedilmesi, paylaşılması, yayılması ya da dijital ortamda erişime açılması yurttan çıkarma cezasını gerektiren davranışlar arasına eklendi.

Cinsel taciz, cinsel saldırı ve kişilerin mahremiyetini ihlal eden davranışlar da ilgili disiplin hükmünde açıkça düzenlendi.

Ayrıca Bakanlığın bilişim sistemi, mobil uygulaması veya diğer dijital platformları üzerinden yürütülen işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunmak, başkasına ait kullanıcı hesabını kullanmak ve sistemin işleyişini engellemek de yurttan çıkarma cezasını gerektiren davranışlar arasında sayıldı.

Bunun yanında yetkili mercilerce yasaklanan yayınların dijital ortamlar üzerinden yaygınlaştırılması, elektronik duyuruların kasıtlı olarak silinmesi veya değiştirilmesi ve elektronik disiplin çağrılarına uyulmaması gibi fiiller de ilgili yaptırım hükümlerine dahil edildi.

Düzenleme, öğrencilerin sosyal medya kullanmasının genel olarak yasaklandığı anlamına gelmiyor. Disiplin hükümleri, yönetmelikte tek tek belirtilen davranışları kapsıyor.

YURTTA HAYVAN BESLEME KURALI DA DEĞİŞTİ

Yönetmelikte dikkat çeken değişikliklerden biri de yurtlarda hayvan beslenmesine ilişkin.

Kınama cezasını gerektiren davranışlar arasında daha önce yer alan “hayvan beslemek” ifadesi değiştirildi.

Yeni hükümde, başkalarını rahatsız edecek şekilde hayvan beslemek ve yapılan uyarıları dikkate almamak esas alındı.

Böylece disiplin hükmü, yalnızca hayvan beslenmesi üzerinden değil, bunun diğer kişileri rahatsız etmesi ve uyarılara uyulmaması koşulları üzerinden yeniden düzenlendi.

YURTTAN ÇIKARMA CEZASI ÜNİVERSİTEYE BİLDİRİLECEK

Yeni düzenlemeyle disiplin cezalarının bildirilmesi ve kayıt altına alınmasına ilişkin işlemler de elektronik sisteme taşındı.

Uyarma, kınama ve yurttan çıkarma cezalarına ilişkin işlemler Bakanlığın bilişim sistemi üzerinden yürütülecek ve kayıt altına alınacak.

Reşit olmayan öğrencilere verilen disiplin cezaları veli veya vasisine bildirilecek.

Yurttan çıkarma cezası alan öğrencilerin durumu ise kayıtlı oldukları üniversiteye veya diğer öğretim kurumlarına iletilecek.

Disiplin tebligatları öğrenciye imza karşılığında ya da Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) üzerinden yapılabilecek.

YENİ KYK YURT KURALLARI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ?

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 10 Kasım 2026 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlandığı gün yürürlüğe girdi.

Düzenleme, Bakanlığa bağlı yurtlarda kayıtlı olarak kalan öğrencilerin yanı sıra ilgili disiplin hükümleri bakımından misafir olarak barınan öğrencileri de kapsıyor.

Yeni kurallarla öğrencilerin barınma hakları, giriş bildirimleri, disiplin işlemleri ve elektronik tebligat süreçleri yeniden düzenlenmiş oldu.