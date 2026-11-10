KYK yurtlarında kurallar değişti! Bu durumda yakınlarınıza haber verilecek

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Kayseri'de üniversite eğitimi gören ve KYK yurtlarında barınan öğrencileri yakından ilgilendiren yeni kararlar alındı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan Yurt Hizmetleri Yönetmeliği'ndeki değişiklikler, 10 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle öğrencilerin yurda girişlerinden disiplin cezalarına, ailelere yapılacak bildirimlerden kayıt dondurma işlemlerine kadar birçok konuda yeni kurallar getirildi.

Gece yurda dönmeyen öğrenciler dikkat!

Yönetmelikte en fazla dikkat çeken değişikliklerden biri, öğrencilerin yurda giriş saatleriyle ilgili oldu. Bakanlık tarafından belirlenen saatlerde yurtta bulunmadığı tespit edilen öğrenciler için yeni bir bilgilendirme uygulaması başlatılacak. Buna göre, izinli oldukları günler de dahil olmak üzere belirlenen giriş saatleri dışında yurtta bulunmayan öğrencilerin yurda giriş yapmadığı bilgisi, Bakanlığın elektronik sistemi üzerinden ilgili kişilere iletilecek. 18 yaşından küçük öğrencilerin velilerine, 18 yaşını dolduran öğrencilerin ise kendilerinin bildirdiği irtibat kişilerine bilgilendirme yapılacak. Böylece öğrencilerin güvenliği açısından ortaya çıkabilecek risklerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

18 yaşından büyük öğrenciler de kapsamda!

Yeni uygulama yalnızca reşit olmayan öğrencilerle sınırlı kalmayacak. Üniversite öğrencisi 18 yaşını doldurmuş olsa bile yurda giriş yapmadığına ilişkin bilgi, kendisinin belirlediği irtibat kişisine gönderilecek. Ancak düzenleme, her öğrencinin ailesine doğrudan bildirim yapılacağı anlamına gelmiyor. Reşit öğrenciler için esas alınacak kişi, öğrencinin bildirdiği irtibat kişisi olacak.

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Disiplin cezası alanların süresi değişti!

Yönetmelikte öğrencilerin disiplin cezalarına itiraz edebilecekleri süreler de yeniden düzenlendi. Disiplin cezası fiziki olarak tebliğ edilen öğrenciler, kararın kendilerine bildirilmesinden itibaren 10 gün içerisinde itiraz edebilecek. Elektronik tebligat yapılan öğrenciler için ise itiraz süresi 5 gün olarak belirlendi. Elektronik tebligatlarda, bildirimin öğrencinin elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılması da hükme bağlandı.

Savunma vermeyen öğrencileri ne bekliyor?

Disiplin soruşturması geçiren öğrencilerin savunma sürecinde de değişikliğe gidildi. Öğrenciler, kendilerine yapılan tebligattan itibaren 5 gün içerisinde yazılı veya elektronik ortamda savunmalarını sunabilecek. Bu süre içerisinde savunma yapmayan öğrenciler ise savunma hakkından vazgeçmiş kabul edilecek. Disiplin işlemlerine ilişkin belgeler Bakanlığın bilişim sistemine kaydedilecek.

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Sosyal medya paylaşımlarına da yeni kurallar!

Yeni yönetmelikte dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilen bazı davranışlar da disiplin hükümleri kapsamına alındı. Başkalarının özel hayatına ilişkin görüntü, ses veya bilgilerin hukuka aykırı şekilde kaydedilmesi ve paylaşılması, yasaklanan yayınların dijital ortamda yayılması ve Bakanlığın elektronik sistemlerinde başkasına ait hesapların kullanılması gibi davranışlar yurttan çıkarma cezası gerektiren fiiller arasında yer aldı. Ayrıca elektronik duyuruların kasıtlı olarak silinmesi, değiştirilmesi veya diğer öğrencilerin bu duyurulara erişiminin engellenmesi de disiplin cezasına konu olabilecek.

Üniversite kaydını donduranlara önemli hak!

Düzenleme, eğitimine ara vermek zorunda kalan öğrencileri de ilgilendiriyor. Normal eğitim süresi içerisinde üniversite kaydını donduran öğrencilerin kayıt dondurdukları süreler, yurtta barınma sürelerine eklenecek.Yurtta kalırken eğitimine ara veren öğrenciler, üniversiteye geri döndüklerinde yurtlara öncelikli olarak yerleştirilecek.

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Yurttan çıkarılan öğrencilerin üniversitesine bildirilecek!

Yönetmelikle birlikte disiplin işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesi de esas alındı. Uyarma, kınama ve yurttan çıkarma cezalarına ilişkin işlemler Bakanlığın bilişim sistemi üzerinden kayıt altına alınacak. 18 yaşından küçük öğrencilere verilen disiplin cezaları velilerine veya vasilerine bildirilecek. Yurttan çıkarma cezası verilen öğrencilerin durumu ise eğitim gördükleri üniversiteye iletilecek.

Kayseri'deki KYK yurtlarında kalan öğrencileri de ilgilendiren yeni düzenleme, Resmî Gazete'de yayımlandığı 10 Kasım 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.