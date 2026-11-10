Uzungöl'e kar yağdı, vatandaşlar oraya akın etti: Hayran bırakan görüntüler
10.11.2026 - 11:18Güncellenme Tarihi:
Doğu Karadeniz'in gözde turizm merkezi Uzungöl, yağan karın ardından büyüleyici bir beyaz örtüyle kaplandı. Denizden 1250 metre yüksekteki cennet köşede kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, kartpostallık manzaraları kaçırmak istemeyen ziyaretçiler bölgeye akın etti.
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Uzungöl'de, kendisini besleyen dere ve çevresiyle birlikte güzel görüntüler oluştu. Otantik mimarisi, dik yamaçları ve orman örtüsünün bir arada bulunduğu Uzungöl'de, kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
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Turizm merkezi, karın ve doğanın keyfini çıkarmak isteyen ziyaretçilerin ilgi odağı olurken; kar güzelliği dron kamerasına yansıdı.