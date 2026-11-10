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GündemUzungöl'e kar yağdı, vatandaşlar oraya akın etti: Hayran bırakan görüntüler
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Uzungöl'e kar yağdı, vatandaşlar oraya akın etti: Hayran bırakan görüntüler

10.11.2026 - 11:18Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Nurullah CABRİ/ÇAYKARA (Trabzon), (DHA)

Doğu Karadeniz'in gözde turizm merkezi Uzungöl, yağan karın ardından büyüleyici bir beyaz örtüyle kaplandı. Denizden 1250 metre yüksekteki cennet köşede kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, kartpostallık manzaraları kaçırmak istemeyen ziyaretçiler bölgeye akın etti.

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1Uzungöl'e kar yağdı, vatandaşlar oraya akın etti: Hayran bırakan görüntüler

Trabzon'un Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzelliğiyle Doğu Karadeniz'in turizm merkezi Uzungöl, kar yağışının ardından beyaza büründü.

2Uzungöl'e kar yağdı, vatandaşlar oraya akın etti: Hayran bırakan görüntüler

Uzungöl'de, kendisini besleyen dere ve çevresiyle birlikte güzel görüntüler oluştu. Otantik mimarisi, dik yamaçları ve orman örtüsünün bir arada bulunduğu Uzungöl'de, kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

3Uzungöl'e kar yağdı, vatandaşlar oraya akın etti: Hayran bırakan görüntüler

Turizm merkezi, karın ve doğanın keyfini çıkarmak isteyen ziyaretçilerin ilgi odağı olurken; kar güzelliği dron kamerasına yansıdı.

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