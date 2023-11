Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in saldırılarına sert tepki: Dünya sadece seyretti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen ve 3 saat 10 dakika süren Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''Cumartesi gecesi Berlin Olimpiyat Stadı’nda oynanan Euro 2024 hazırlık maçında Almanya karşısında tarihi bir galibiyete imza atan A Milli futbol takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Millilerimiz deplasmanda 72 yıl sonra gelen 3-2’lik skorla hepimizi hem büyük bir sevinç hem de oynadıkları oyunun güzelliğiyle tarifsiz bir gurur yaşattılar. Gurbetçi kardeşlerimizin coşkuyla milli takımımızın yanında yer almaları da bizim için ayrıca anlamlıydı. Berlin Olimpiyat Stadını adeta bayram yerine çeviren tüm gurbetçilerimize buradan şükranlarımı sunuyorum. Millilerimizin inşallah bu başarı çıtasını daha da yukarıya taşıyarak 2024 Avrupa Şampiyonası’nda bizlere yeni zaferler tattıracaklarına inanıyorum’’ dedi.



KKTC’NİN TEŞKİLATA GÖZLEMCİ ÜYE OLMASI TARİHİ BİR ADIMDI



Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın inşası için verdikleri mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürdüklerini vurgulayarak konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Son kabine toplantımızdan bu yana içeride ve dışarıda birçok etkinliğe, zirveye, görüşmeye, açılış törenine iştirak ettik. Kazakistan’ın ev sahipliğinde Türk Devri temasıyla Astana’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatının 10’uncu zirvesinde Türk dünyası olarak birliğimizi, beraberliğimizi dayanışmamızı bir kez daha perçinledik. Teşkilatımızın hem üye sayısı hem işbirliği alanı hem de kurumsallaşma açısından kat ettiği mesafeden memnuniyet duyuyoruz. Merhum Gaspıralı İsmail Bey’in 1 buçuk asır evvel hayalini kurduğu ‘Dilde, fikirde işte birlik’ idealine adım adım yaklaşıyoruz. Macaristan’ın ardından geçen sene Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Anayasal ismi ile teşkilata gözlemci üye olması tarihi bir adımdı. Böylece Kıbrıs Türkü kardeşlerimize uygulanan tecridin kırılması yanında Türk dünyasının Kıbrıs halkına olan desteğini de ortaya koymuştuk. Bu vesile ile geçen hafta 40’ıncı kuruluş yıldönümünü gururla kutlayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki kardeşlerimizin 15 Kasım Cumhuriyet Bayramını tekrar tebrik ediyorum."



‘FİLİSTİN’DEKİ MAZLUMLARIN ACISI NASIL BİZİM ACIMIZSA TÜRKMENLERİN SIKINTISI DA BİZİM SIKINTIMIZ’



Erdoğan, Türkiye olarak sadece ülke sınırları içinde değil; yurtdışında da mazlumun, mağdurun, ezilenlerin zulme ve baskıya uğrayanların yanında olduklarını vurgulayarak, "AFAD’ımızla, Kızılay’ımızla, dünyanın en zor coğrafyalarında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarımızda ihtiyaç sahiplerinin imdadına koşuyoruz. Türkistan’dan Afganistan’a, Balkanlardan Afrika’ya kadar nerede gözü yaşlı gönlü kırık kimse varsa Türkiye’nin şefkat eli ortadadır. Filistin’deki mazlumların acısı nasıl bizim acımızsa Uygur kardeşlerimizin, Ahıska Türkü, Kırım Tatar’ı, Kerkük Türkmen’i kardeşlerimizin sıkıntısı da aynı şekilde bizim sıkıntımızdır. Hiçbir ayrım yapmadan bunların hepsi ile yakından ilgileniyoruz. Her kim Türkiye’yi soydaşlarının derdine sırtını dönmekle itham ediyorsa çok açık söylüyorum; ya gafildir ya cahildir ya da yabancı güçler namına çalışan 5’inci kol elemanıdır. Türkiye’nin soydaş ve akraba topluluklarına yönelik hassasiyeti zirveye bizim dönemimizde çıkmıştır. İnşallah bundan sonra da her daim kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz’’ dedi.



‘İSRAİL YÖNETİMİ BİR CİNNET HALİ İÇİNDEDİR’



Erdoğan, konuşmasında İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına değinerek, şöyle devam etti:



"İsrail’in 7 Ekim’den beri süren ahlaksız ve alçak saldırıları altında hayatta kalma mücadelesi veren Gazze halkına da bu anlayış ile sahip çıkıyoruz. Şimdiye kadar Gazzeli kardeşlerimize ulaştırılmak üzere 11 uçak dolusu malzemeyle, bir sivil insani yardım gemisini Mısır’a gönderdik. Böylece Gazzeli kardeşlerimiz için toplam 800 tona varan insani yardım malzemesini bölgeye sevk etmiş olduk. Mısır makamları ile iş birliği içerisinde yardım malzemelerinin Refah Sınır Kapısı’ndan Gazze’ye ulaştırılmasını sağlıyoruz. Biliyorsunuz; İsrail suyunu, yakıtını, elektriğini, iletişimini komple keserek Gazze halkını sadece öldürmekle kalmıyor, aynı zamanda taammüden hastaneleri bombalayarak Gazzelilerin direniş azmini de kırmaya çalışıyor. Gazze’de 7 Ekim tarihinden beri kelimenin tam anlamıyla bir vahşet, bin yıl önceki Haçlı işgalinde, 80 yıl önceki İkinci Dünya Savaşı’nda yaşananları aratmayan bir gaddarlık sergilenmektedir. İsrail yönetimi askeri ve silahlı sivilleri ile ‘bir atışta iki ölü’ diyerek hamile kadınları, daha doğmamış bebekleri ile birlikte katletmekle övünen bir cinnet hali içindedir."



'BİLHASSA HASTANELER İSRAİL MEZALİMİNİN SEMBOLÜ OLMUŞTUR'



Erdoğan, İsrail’in Gazze’ye yönelik bombardımanlarına tepki göstererek, "Çocukları, daha ağzı süt kokan sabileri, onların anne ve babalarını, yaşlı erkek ve kadınları; uçaklarla, tanklarla, toplarla bombalayarak üzerlerine mermi yağdırarak öldürmenin adı savaş değildir. Bunun adı barbarlıktır, eşkıyalıktır, devlet terörüdür. Netenyahu, İsrail halkı nezdinde tamamen yitirdiği itibarını hastaneleri okulları, ibadethaneleri bombalayarak yeniden kazanma çabasındadır. Bilhassa hastaneler, İsrail mezaliminin sembolü olmuştur. Gazze’de hizmet veren neredeyse tüm hastaneler İsrail’in saldırıları sebebiyle yıkıldı ya zarar gördü ya da kullanılamaz hale geldi. Gazze’nin en büyük sağlık tesisleri olan El Ehli Baptist ve Şifa hastanelerinde yaşanan vahşeti hepimiz takip ettik. Bu hastanelerle ilgili İsrail’in ortaya attığı iddiaların tamamen safsatadan ibaret olduğu anlaşıldı. Ama buna rağmen Âkif’in ‘tek dişi kalmış canavar' diye tarif ettiği güya medeni dünya İsrail’in hastanelere yönelik saldırılarını sessizce seyretti. Hatta savaş hukukunun açık ihlali olan hastane saldırılarına ‘İsrail’in kendini savunma hakkı’ diyerek destek veren ülkeler gördük’’ diye konuştu.

'ADİL VE KALICI ÇÜZÜM İRADEMİZİMİZİ MUHAFAZA EDİYORUZ'



Erdoğan, konuşmasında KKTC’yi desteklemeye devam edeceklerini belirterek, "Enerjiden güvenliğe, savunmadan altyapı yatırımlarına kadar her alanda attığımız adımlarla Anavatan’la Yavruvatan arasındaki ekonomik, ticari ve beşeri bağların daha da kuvvetlenmesini sağlıyoruz. Son olarak 4 ay önce 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramında, Ercan Havalimanının yeni terminal binası ve pistinin açılışını gerçekleştirdik. İnşallah çok daha fazlasını başaracağız. Zaman verdiği sözlerin hilafına davranarak Kıbrıs Türklerini cezalandıran Avrupa Birliği’nin (AB) ne kadar büyük bir yanlış yaptığını ispat edecektir. Maruz kaldığımız onca haksızlığa rağmen adil ve kalıcı çözüm irademizi muhafaza ediyoruz. Bunun yolunun da Kıbrıs Türklerinin eşit egemenliğinin ve eşit uluslararası statüsünün teyid edilmesinden geçtiği kanaatindeyiz. Tabi burada bir hususu ifade etmekte fayda görüyorum; Kıbrıs Türkü’nü ambargolarla haklı davalarından döndürmeye çalışanların Kafkasya’da yeni oyunlar peşinde koştuğuna şahit oluyoruz. Kimi batılı güçler Karabağ Savaşı ile birlikte bölgemizde artık yepyeni bir dönemin başladığını halen idrak edemiyor. Ermenistan’ı yıllarca kışkırtarak bu coğrafyada yaşayan tüm insanların acıları, sıkıntıları ve kavgaları üzerinden kendilerine rant devşirenler aslında en büyük zararı Ermenilere verdiler’’ diye konuştu.



‘ERMENİSTAN’A AZERBAYCAN’IN UZATTIĞI BARIŞ ELİNİ TUTMASI ÇAĞRISINDA BULUNUYORUM’



Erdoğan, konuşmasının devamında, "Gerçekleşmesi mümkün olmayan ham hayalleri körükleyerek Ermenileri istismar ettiler, kullandılar, güvensizliği mahkum ettiler. Bu gerçeği artık Ermenistan’ın da görmesi ve kabullenmesi gerekiyor. Ermeni halkı ve yöneticilerinin güvenliği binlerce kilometre ötede değil komşularıyla barışta ve işbirliğinde aramaları daha doğru olacaktır. Batılı ülkeler tarafından gönderilen hiçbir silah ve mühimmat, kalıcı barış ortamının sağlayacağı huzurun yerini tutamaz. Ermenilerin 30 yıl sonra ortaya çıkan barış fırsatını yine farklı hülyalara kapılarak boşa harcamamaları en büyük temennimizdir. Buradan bir kez daha Ermenistan’a Azerbaycanlı kardeşlerimizin uzattığı barış elini tutması çağrısında bulunuyorum. Türkiye olarak bizim de Azerbaycan ile işbirliği içinde sürecin başarısı için gerekli adımları atmaya hazır olduğumuzu tekrar ifade ediyorum" dedi.



‘BU ARABA SATILMAZ, VATANDAŞ BUNU ALMAZ’ DİYENLERİ HÜSRANA UĞRATTIK



Erdoğan, Kazakistan dönüşü açılışını yaptıkları Fort Otosan Yeniköy fabrikasının toplam 3 bin 500 kişiye istihdam kapısı olan önemli bir yatırım olduğunu ifade ederek şunları söyledi:



"Orada bir kez daha gördük ki otomotiv sektörümüz Türk ekonomisinin lokomotifi olmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl 9 milyar doların üzerinde dış ticaret fazlası verdiğimiz bu sektörde dünyanın 13’üncü en büyük otomotiv üreticisi konumundayız. Ancak Türkiye dünyanın sayılı otomotiv ihracatçılarından biri olmasına rağmen maalesef uzun yıllar kendi yerli ve milli markasına sahip değil. TOGG‘un üretimi ve satışa başlamasıyla yeni gelişen elektrikli araçlar alanında kendi markamızla küresel rekabetteki yerimizi aldık. Her aşamasını yakından takip ettiğim bu projenin hayata geçmesi ile ‘Türk araba yapamaz’ diyenleri, ‘Fabrikada üretim bantı yok’ diyenleri, ‘Bu araba satılmaz, vatandaş bunu almaz’ diyenleri yani bundan 60 yıl önce devrim otomobili projesini garaja mahkum eden zihniyetin günümüzdeki uzantılarını hüsrana uğrattık. Birilerinin müstehzi bir edayla ‘bunun fabrikası nerede?’ diyerek aklınca dalga geçtiği TOGG şimdiye kadar 12 bine yakın teslimat yaptı. Üretim bandından inen ve teslim edilen araç sayısı günden güne artıyor. Geçen yıl dünyada 14 milyon elektrikli araç satıldığı düşünüldüğünde bu yarışa nasıl isabetli bir zamanda dahil olduğumuz daha iyi anlaşılacaktır’’ diye konuştu.



‘KENDİMİZİ SÜREKLİ GELİŞTİRİYORUZ’



Erdoğan, Türkiye’yi yeni bir tasavvur ve yaklaşımla tanıştırdıkları bütün bu alanların başında sosyal devlet olgusunun geldiğine dikkat çekerek şöyle konuştu:



"Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihten tevarüs ettiği kerim devlet vasfına tam manasıyla ilk kez bizim dönemimizde kavuşmuştur. Kurucu kadronun hayallerini süsleyen kimsesizlerin kimsesi olan Cumhuriyet özlemi, gayretlerimizle neticesinde 21 yılda bir idealden çıkıp hakikate dönüşmüştür. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ düsturuyla ülkemize dünyanın en geniş kapsamlı sosyal güvenlik ve sağlık sistemini kazandırdık. Devletimizin şefkat şemsiyesi dışında hiç kimsenin, hiçbir vatandaşımızın kalmaması için özel çaba harcadık. Garip gurabanın, fakir fukaranın elinden tuttuk. Şehitlerimizin emanetlerine, kahraman gazilerimize sahip çıktı. Engelli kardeşlerimize, bakıma muhtaç yaşlılarımıza, yetim, öksüz çocuklarımıza kucak açtık. Çeşitli destek programlarından evde bakım hizmetlerine farklı alanlarda yeni düzenlemeleri devreye aldık. Halkçılık maskesi altında yıllardır bu ülkede halk düşmanlığı yapanlar bilmese de hizmetlerimizden faydalanan kardeşlerimizi evinde, iş yerinde, okulunda, hastanesinde her yerde bu gerçekleri bizzat görüyor, yaşıyor. Diğer alanlar gibi sosyal devlet uygulamalarında da mevcutla yetinmiyor, kendimizi sürekli geliştiriyoruz."

