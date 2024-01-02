Japonya'da iki uçak pistte çarpıştı! Korkunç anlar yaşandı

Uluslararası haber ajansı AFP Airbus'ın pistte bir sahil güvenlik uçağı ile çarpıştığını duyurdu. İngiliz yayın kuruluşu BBC ise Tokyo'nun Haneda havaalanındaki piste inen Japonya Havayolları'na ait JAL 516 numaralı uçağın Hokkaido'dan kalktığını, pistte başka bir uçak ile çarpıştığını ve uçağın içinde yolcular olduğunu belirtti.

367 YOLCUNUN TAMAMI TAHLİYE EDİLDİ

Japon yayın kuruluşu NHK, pistte yanan yolcu uçağında bulunan yaklaşık 367 yolcunun tamamının tahliye edildiğini duyurdu. Uçakta yaklaşık 367 yolcu ve 12 mürettebat bulunuyordu; bu da toplam 379 kişinin tahliye edildiği anlamına geliyor. Olayda yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor. Kamu yayıncısı NHK tarafından yayınlanan görüntülerde itfaiyecilerin yangınla mücadele ettiğini görüldü.

YOLCULAR ACİL DURUM KAYDIRAKLARINDAN KAÇTI

CNN International yolcu uçağının hareket ettiği anda alevler içinde kaldığını, yolcuların uçağın acil durum kaydıraklarını kullanarak kaçıştığını yazdı. Japon Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamaya göre, sahil güvenlik uçağında bulunan 6 kişiden, 5 kişiye ulaşılamazken, pilot kurtuldu.

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Yerel medya uçağın önce kanat çevresinin daha sonra tamamının alevler içerisinde kaldığını bildirirken, Haneda Havaalanı sözcüsü, havaalanındaki tüm pistlerin şu anda kapalı olduğunu söyledi. Sahil güvenlik uçağının Nııgata Havaalanı'ndaki üsse deprem bölgesi için yardım taşıdığı aktarıldı.

UZUN SÜREDİR CİDDİ BİR UÇAK KAZASI YAŞANMAMIŞTI

Japonya uzun süredir ciddi bir ticari havacılık kazası yaşanmadı. Ülkedeki en kötü kaza 1985 yılında Tokyo'dan Osaka'ya uçan bir yolcu uçağının Gunma bölgesine düşerek 520 yolcu ve mürettebatın ölümüne neden olmasıydı .Bu kaza dünyanın en ölümcül uçak kazalarından biri olarak tarihe geçmişti.

Japonya'da başbakanlık ofisi kazaya müdahaleyi koordine etmek üzere bir kriz yönetim merkezi kurduğunu duyurdu. Yetkililerin iki uçağın aynı anda pistte nasıl bulunduğunu araştıracağı öğrenildi.