GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Manisa'da 2 otomobil çarpıştı; 8 yaralı
ABONE OL

Manisa'da 2 otomobil çarpıştı; 8 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerin de aralarında olduğu 8 kişi yaralandı.

02.01.2024 - 11:58 |

Kaza, Alaşehir-Salihli kara yolu İmam Hatip Lisesi Kavşağı'nda, saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Salihli'den Alaşehir yönüne giden Ş.Y.'nin (55) kullandığı 45 ZU 761 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen F.A. yönetimindeki 45 ZA 009 plakalı otomobil çarpıştı.

Emekli ve memur maaşlarına büyük zam! Kök ücret, seyyanen zam ve refah payı artışı, hesaba yatıyor
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİREmekli ve memur maaşlarına büyük zam! Kök ücret, seyyanen zam ve refah payı artışı, hesaba yatıyorHaberin Tüm Görselleri

Kazada her 2 sürücünün de aralarında olduğu 8 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Taciz ateşi açan 4 terörist etkisiz hale getirildi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRTaciz ateşi açan 4 terörist etkisiz hale getirildiHaberin Tüm Görselleri

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÜNCEL HABERLER

Kızıldeniz gerginliği petrol fiyatlarını yükseltti

Kızıldeniz gerginliği petrol fiyatlarını yükseltti

Manisa'da 2 otomobil çarpıştı; 8 yaralı

Manisa'da 2 otomobil çarpıştı; 8 yaralı

Otomobil refüje çarptı; 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil refüje çarptı; 1 ölü, 1 yaralı