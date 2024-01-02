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Kızıldeniz gerginliği petrol fiyatlarını yükseltti

Kızıldeniz'deki artan gerginlik petrol fiyatlarına da yansıdı. İran'ın bölgeye savaş gemisi gönderme kararı ardından brent petrolün varil fiyatı 78 doları aştı.

02.01.2024 - 12:24 |
Kızıldeniz gerginliği petrol fiyatlarını yükseltti

Kızıldeniz'deki gerginlik sürerken, bölgedeki yeni gelişmeler petrol fiyatlarına da yansıdı. İran'ın bölgeye savaş gemisi göndereceğini duyurmasının ardından brent petrolün varili 1,6 artışla varil başına 78,27 dolara yükselirken, ABD Batı Teksas petrolü yüzde 1,42 artışla varil başına 72,67 dolara çıktı. 

Maersk şirketine ait konteyner gemisinin imdat çağrısı üzerine bölgeye giden ABD donanması, Yemen'deki İran destekli Husilere ait 3 tekneyi batırıp 10 Husi savaşçısının öldürüldüğünü açıklamıştı.

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Bunun üzerine İran, Kızıldeniz'in girişi olan Bab El Mendeb Boğazı'na Elburz destroyerini gönderdiğini duyurdu ancak savaş gemisinin misyonu hakkında herhangi bir ayrıntı verilmedi.

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İsrail'in Gazze'de düzenlediği ve şu ana kadar 22 bin kişinin hayatını kaybettiği canavarca katliamlara misilleme olarak Husiler, İsrail'e giden ya da İsrail bayraklı yük gemilerini hedef alıyor. Önde gelen konteyner taşımacılık şirketleri, Süveyş Kanalı üzerinden Kızıldeniz geçişlerini askıya almış durumda. Birçok şirket bu rota yerine Afrika kıtasını dolaşma kararı aldı.

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