GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemJandarma harekete geçti! 463 internet sitesine erişim engeli
HaberlerGündem Haberleri Jandarma harekete geçti! 463 internet sitesine erişim engeli
ABONE OL

Jandarma harekete geçti! 463 internet sitesine erişim engeli

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalarda zararlı, yasa dışı bahis ve terör propagadası yapıldığı tespit edilen 463 interner sitesine erişim engeli getirildi.

02.03.2022 - 11:07 |
Jandarma harekete geçti! 463 internet sitesine erişim engeli

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 01 - 28 Şubat 2022 tarihleri arasında uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi özendirme, yasadışı bahis, terör örgütü propagandası, müstehcen içerikli suç paylaşımlarını ve zararlı yazılım barındıran oltalama (phishing) yöntemi kullanılarak dolandırıcılık, kimlik bilgilerini ele geçirme faaliyetleri içerisinde bulunan internet siteleri, sosyal medya hesaplarının tespiti ve erişiminin engellenmesi maksadıyla yürütülen çalışmalar neticesinde; yurtdışı üzerinden yayın yapan 200 adet yasadışı bahis, 212 adet müstehcen, 19 adet oltalama (phishing), 18 adet terör örgütü propagandası ve 14 adet uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi özendirme içerikli paylaşımların olduğu internet sitesi veya URL adresi tespit edildi.

Konu ile ilgili olarak 5651 sayılı “İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi” hakkında kanunun 8’inci maddesi gereğince toplam 463 adet internet sitesine erişimin engellenmesi sağlandı.

Eşi darbetti, şişledi, bıçakladı; komşularına sığındı
İlgili Haber
Eşi darbetti, şişledi, bıçakladı; komşularına sığındı
Adana'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
İlgili Haber
Adana'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor
İlgili Haber
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Mardin’de 571 askerle operasyon başlatıldı
İlgili Haber
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Mardin’de 571 askerle operasyon başlatıldı

GÜNCEL HABERLER

Dolandırıcılar dur durak bilmiyor! Hedef bu kez de eski bakan Azimet Köylüoğlu oldu

Dolandırıcılar dur durak bilmiyor! Hedef bu kez de eski bakan Azimet Köylüoğlu oldu

İkinci el ve sıfır araba alacaklara güzel haber! Fiyatlar düştü, limit ve vade sayısı arttı

İkinci el ve sıfır araba alacaklara güzel haber! Fiyatlar düştü, limit ve vade sayısı arttı

Nükleer santralin bulunduğu Enerhodar'da halk barikat kurdu! Girişi engellemeye çalışıyorlar

Nükleer santralin bulunduğu Enerhodar'da halk barikat kurdu! Girişi engellemeye çalışıyorlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Maske yasağı kalktı mı, maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Sağlık Bakanı Bilim Kurulu toplantısını işaret etti!

Maske yasağı kalktı mı, maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Sağlık Bakanı Bilim Kurulu toplantısını işaret etti!

Sıradaki Haber
İkinci el ve sıfır araba alacaklara güzel haber! Fiyatlar düştü, limit ve vade sayısı arttı

İkinci el ve sıfır araba alacaklara güzel haber! Fiyatlar düştü, limit ve vade sayısı arttı

Sıradaki Haber
Nükleer santralin bulunduğu Enerhodar'da halk barikat kurdu! Girişi engellemeye çalışıyorlar

Nükleer santralin bulunduğu Enerhodar'da halk barikat kurdu! Girişi engellemeye çalışıyorlar

Sıradaki Haber
ÖSYM duyurdu! Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü sınavı geç başvurusu başladı!

ÖSYM duyurdu! Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü sınavı geç başvurusu başladı!

Sıradaki Haber